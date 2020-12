Wehrmitglieder sorgen für mehr Bäume im Wald

Die Freiwillige Feuerwehr Freiheit hat vor Kurzem an der Baumpflanzaktion „Mission: Stadtwaldrettung 2020“ teilgenommen. Alle Teilnehmer haben sich ins Zeug gelegt und viele Bäume gepflanzt. Bereits im Vorfeld wurde ein Sparschwein im Feuerwehrgerätehaus aufgestellt, um bei den Dienstabenden Geld für die Aktion zu sammeln. Ortsbrandmeister Thomas Domeyer und sein Stellvertreter Werner Pförtner konnten die Spende am Tage der Pflanzaktion an Osterodes Stadtförster Rudolf Buff und Bürgermeister Jens Augat überreichen. „Ich bin begeistert vom Einsatz der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Freiheit. Da können wir nur den Hut ziehen und danke sagen,“ zeigte sich Augat beeindruckt.

