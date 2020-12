Schwiegershausen: Bedarf an Wohnraum ist groß

Während der Sitzung des Ortsrates Schwiegershausen, die nach den Wünschen von Ortsbürgermeister Wolfgang Wode so ausführlich wie nötig und so kurz wie möglich verlief, kam der Vorsitzende der CDU-Ortsratsfraktion, Hans-Jörg Kohlstruck, auf das Thema „Erschließung eines neuen Baugebietes“ zu sprechen.

Er mahnte an, dass Fachleute schon heute sagten, dass in 20 Jahren allein in Niedersachsen 240.000 Wohnungen gesucht werden dürften. Für Schwiegershausen müsse aber nicht so weit voraus geschaut werden, denn hier gebe es nie sehr lange leerstehende Wohnungen in alten Gebäuden. Dem Wunsch auf Wohnraum könne man fast nicht nachkommen, soweit es freie Flächen im Dorf betrifft. Letztendlich gehöre es für eine dörfliche Struktur dazu, dass nicht zu eng gebaut werde. „Wenn wir den Anfragen nicht nachgehen und ein neues Baugebiet erschließen, werden Interessenten zu Nachbarorten umsiedeln“.

Bedarf soll geprüft werden

Kohlstruck betonte, dass man sich nicht festlegen wolle, wo das neue Gebiet liegen sollte. „Vielmehr bitten wir Rat und Verwaltung der Stadt Osterode, den Ortsrat Schwiegershausen bei der Erschließung eines neuen B-Gebietes zu unterstützen“. Die Vorsitzende der SPD-Ortsfraktion, Kathrin Schrader, betonte, dass man sich auch mit dem Antrag beschäftigt habe, denn man wolle letztendlich die Bauwilligen und jungen Leute in Schwiegershausen halten. Allerdings sei der Bedarf eines neuen Gebietes nicht so vorrangig. Letztendlich wisse man nicht, wer bauen wolle, da es keine konkreten Zahlen gibt. Zudem gebe es auch viele Häuser, die auf absehbarer Zeit leer stehen werden. „Wir möchten den Antrag dahingehend erweitern, dass die Stadt den Bedarf prüft und ihn aufschlüsselt“.

Ortsbürgermeister Wolfgang Wode rief dazu auf, dass man versuchen sollte, den Bauvorhabenden nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Denn sehr viele Bauwillige wollen neu bauen und nicht umbauen. Der Antrag der CDU wurde mit der Erweiterung seitens der SPD einstimmig angenommen.

Bei der Verwendung der noch verbliebenen Ortsratsmittel war man sich einig, dass die nicht eingeplanten Mehrkosten für die Organisation der Weihnachtspräsente, welche die ältere Generation von Schwiegershausen stellvertretend für die nicht stattfindende Weihnachtsfeier erhalten, zur Verfügung gestellt werden.

Da die Fraktionen nicht ganz einer Meinung waren, was die Beschilderung des Insektenhotels, welches bereits auf einer Wiese vor dem Kindergarten steht, wurde der Beschluss gefasst, die in jedem Fall dafür benötigten 200 Euro schon jetzt bereit zu stellen.

Thema Ehrenmal

Als der Tagesordnungspunkt „Ehrenmal“ anstand, erinnerte Kathrin Schrader daran, dass sie bereits in der vorangegangenen Ortsratssitzung Muster mitgebracht hatte, welche Sanierungsmöglichkeiten verdeutlich hätten. Da es vermutlich nicht nur finanziell ein Unding sei, das Ehrenmal zu restaurieren, hatte sie Gedenktafeln in DIN-A-4-Größe ins Spiel gebracht. Dafür müssten in 2021 aus Ortsratsmitteln rund 150 Euro bereitgestellt werden. Michael Großkopf (CDU) regte an, dass die Verwaltung mal untersucht, ob der Stein nicht doch zu restaurieren ist.

Stadtamtfrau Thoskild Lätsch versprach, dass sie den Auftrag mitnehme, sie könne aber gleich sagen, dass es keine Co-Finanzierung seitens der Stadt geben wird. „Wir sind im Moment an dem Punkt, wo jedes Blatt und jeder Stift umgedreht wird. Denn wir wissen im Moment tatsächlich nicht, was 2021 an Geldern zur Verfügung stehen wird“. Einstimmig wurde dem Antrag des TSV Schwiegershausen entsprochen. Der möchte am 8. Januar in der Sporthalle seine JHV nach Corona-Vorschriften durchführen. Bei den Wieder- beziehungsweise Neuwahlen der Schiedspersonen stimmte der Ortsrat den Vorschlägen zu, die Rolf Zimmermann als Schiedsmann und Harald Münchow als Stellvertreter für weitere fünf Jahre in diesem Ehrenamt sehen. Neu hinzukommen werden Katrin Schrader als Schiedsfrau und Rüdiger Viebrans als Stellvertreter.

Wolfgang Wode erklärte, dass die Harz Energie einen Teil der Stromkästen mit glatten Türen zur Verschönerung frei gegeben hat. So wird Farina Beyer, die aus der Lesezelle schon ein Kunstwerk hat entstehen lassen, in den nächsten Wochen ihre Motive und deren Entwürfe mit dem Ortsrat und der Harz Energie abstimmen.

Die gespaltenen Schwiegershäuser Wappen auf den Ortseingangstafeln, die aber nicht durch Fremdeinwirkung beschädigt waren, wurden durch die Jugendwerkstatt Osterode kostenlos repariert. Wolfgang Wode legte noch einen Brief vor, der ihn vom Vorstand des Schulelternrates der Grundschule Dreilinden erreicht hatte und in dem darauf hingewiesen wird, dass sich die Schule an die Corona-Vorschriften halten würde. Die Schülerbeförderung lässt dann aber zu wünschen übrig. Die Busse sind nach wie vor sehr voll, nicht nur mit Schülerinnen und Schülern sondern auch mit Berufspendlern. Wode riet zum Einsatz von zusätzlichen Bussen und bat Thoskild Lätsch nachzufragen, wie die Stadt als Schulträger hier unterstützen könnte.