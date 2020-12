Stichproben aus grüner Tonne: Bioabfall-Qualität wird geprüft

Das Witzenhausen-Institut untersucht im Auftrag des Landkreises Göttingen die Qualität der Bioabfälle im Bereich der Abfallwirtschaft Osterode am Harz. Darüber informiert die Kreisverwaltung in einer Mitteilung. Demnach werden dazu vom 1. bis 3. Dezember stichprobenartig einzelne Komposttonnen vor der eigentlichen Müllabfuhr in mitgeführte Behälter entleert. Die erste Sammlung findet am heutigen Dienstag, 1. Dezember, in Bad Lauterberg statt. Am Mittwoch, 2. Dezember, wird in Bad Sachsa gesammelt und am 3. Dezember in Osterode.

Personenbezogene Daten werden hierbei nicht erfasst. Die Beschäftigten können sich ausweisen und führen ein Legitimationsschreiben des Landkreises mit, heißt es in der Mitteilung weiter.

Entwicklung ist gut

In den grünen Komposttonnen werden Bioabfälle aus Küche und Garten seit April 2019 gesammelt. „Die Entwicklung der erfassten Mengen und der Qualität der Bioabfälle ist gut, das haben die bisherigen Prüfungen gezeigt. Diese regelmäßigen Stichproben sind Voraussetzung dafür, aus den gesammelten Bioabfällen guten und nährstoffreichen Kompost herzustellen“, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung weiter.

Für Nachfragen steht die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Osterode am Harz zur Verfügung unter Telefon 05522/9604786 oder per E-Mail an komposttonne-oha@landkreisgoettingen.de .