Für die Schützengesellschaft Schwiegershausen stand von Anbeginn der Corona-Pandemie fest, dass das Volks- und Schützenfest nur dann ausgerichtet wird, wenn es keine Einschränkungen geben wird.

Da niemand sagen kann, ob Corvid-19 im Juni 2021 der Vergangenheit angehören wird, haben die beiden Schützenmeister Tobias Wode und Christoph Wode den Entschluss gefasst, die Vorbereitungen für das 34. Fest dieser Art umzustellen. Dafür legten sie aber schon den neuen Termin fest. So darf Pfingsten 2022 und am Wochenende danach (5. und 6. Juni sowie am 11. und 12. Juni) gefeiert werden.

Erst habe man überlegt, ob man die endgültige Entscheidung für das Volks- und Schützenfest 2021 im Januar des kommenden Jahres fällen sollte. Da aber auch dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit es keine neuen Erkenntnisse geben dürfte, hätten sie jetzt schon die Reißleine gezogen, so die beiden Schützenmeister.

Jahreshauptversammlung wird ebenfalls verschoben

Denn zurzeit glaubt niemand in der Schützengesellschaft mehr daran, dass ein Fest in der Größenordnung ohne Einschränkungen möglich sein wird. In der Hoffnung, dass 2022 endlich wieder richtig gefeiert werden kann und mit der Sicherheit, alles in Ruhe planen zu können, entschieden sich die beiden Schützenmeister für ein Nein.

Vielleicht können mit dieser Festverschiebung die bereits ausgefallenen Termine, wie etwa „Schützenfahrt“ und „Verabschiedung der abgehenden Chargen“ Ende des kommenden Jahres nachgeholt werden. Auch zur Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft wird nicht in diesem Monat eingeladen.

Der neue Termin für die Versammlung wird aber noch rechtzeitig bekannt gegeben.