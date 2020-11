Das Tilman-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode hat seit Montag seinen ersten Coronafall. Der betroffene Schüler und acht Mitschülerinnen und Mitschüler als direkte Kontaktpersonen müssen jetzt vorerst zu Hause bleiben und können digital dem Unterricht folgen. Die Hintergründe.

„Die Pandemie hat auch uns jetzt eingeholt“, bedauert Schulleiter Dietmar Telge, hatte dies aber angesichts der aktuellen Entwicklung in den Schulen kommen sehen. Deshalb sei die Schule drauf eingestellt, der Schulbetrieb würde durch den Fall nicht eingeschränkt. Die Corona-Infektion bestätigte am Montag auch Landkreissprecher Ulrich Lottmann. „Die Schulgemeinschaft ist darüber informiert, wer zu Hause bleiben muss, weiß das, das Hygienekonzept der Schule greift“, sagte er dazu.

Update: Corona-Infektion in Eisdorf

Auch in der Schulgemeinschaft der Grundschule Eisdorf gibt es einen bestätigten Fall, teilte Lottmann am Montagnachmittag auf Nachfrage mit. Die infizierte Person sei aber nach derzeitiger Kenntnis längere Zeit nicht mehr an der Schule gewesen. Der Schulbetrieb sei aktuell nicht beeinträchtigt.

Ist die Personaldecke überstrapaziert?

Wenn an einer Schule ein Corona-Infektionsfall auftritt, gehört oft auch mindestens eine Lehrkraft zu den Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen. Zudem gehören vielerorts einige Kollegen zur Risikogruppe und stehen deshalb für den Präsenzunterricht nicht zur Verfügung. Ist die ohnehin dünne Personaldecke an den Schulen durch die Pandemie überstrapaziert? „Die Gesamtschulen und Gymnasien in Stadt und Landkreis Göttingen haben jeweils unterschiedlich viele Lehrkräfte aufgrund von Vulnerabilität, Quarantäne und teilweise auch wegen Schwangerschaft im Home-Office“, so die Mitteilung der Landesschulbehörde auf Anfrage des Göttinger Tageblatts. Konkrete Zahlen werden allerdings nicht erfasst. Wer nicht vor Ort arbeiten könne, würde durch Home-Schooling den Fachunterrichtsgang mit Hilfe digitaler Unterrichtsformate oder durch Distanzlernen aufrecht erhalten, heißt es aus Braunschweig.

Um die Unterrichtsversorgung aufrecht zu erhalten, würden in der Regel die entstehenden Lücken durch Umverteilung und kurzfristige oder beantragte Mehrarbeit weitgehend kompensiert, so Andreas Herbig, Sprecher der Schulbehörde. Nur in einzelnen Fällen sei bisher Unterricht punktuell ausgefallen, das Ganztagsprogramm oder der Fachunterricht gekürzt worden. Die Verlässlichkeit an Grundschulen sei gewährleistet, lediglich im Ganztagsbetrieb habe gekürzt werden müssen. Häufig würden vulnerable Lehrkräfte trotz Vorliegen eines Attestes auf eigenen Wunsch in den Schulen arbeiten, verlautete es anerkennend aus der Behörde.

Alle Lehrkräfte vor Ort

Das bestätigt zum Beispiel Charlott Gerhardt, Leiterin der Einhornschule in Scharzfeld: Alle Lehrkräfte sind vor Ort und unterrichten. Diese gehörten auch nicht zu Risikogruppen, die zu Hause bleiben sollen. Gerhardt bemerkt aber, dass man in der aktuellen Situation schneller einen Schnupfen bekommen kann – was wohl auch an dem regelmäßigen Lüften liegt.

Engpässe gibt es auch am Tilman-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode nicht, der Schulbetrieb läuft problemlos. Schulleiter Dietmar Telge: „Unser Krankenstand ist gering, die Lehrer sind alle vor Ort, Unterricht muss nicht entfallen.“

Neuer Fall in Göttingen

Auch an den Berufsbildenden Schulen (BBS) I, der Arnoldi-Schule in Göttingen, ist inzwischen ein neuer Corona-Fall bekannt geworden. Wie Schulleiter Rainer Wiemann aus Göttingen am Samstag den Eltern mitteilte, seien ein weiterer Schüler und zugehörige Kontaktperson ersten Grades davon betroffen. Am vergangenen Mittwoch war der erste bekannte Coronafall an den BBS I aufgetreten. Die Schüler hätten sich unabhängig voneinander infiziert (wir berichteten).

Die Betroffenen befinden sich nach Angaben der Schulleitung und des Kreisverwaltungssprechers Ulrich Lottmann in häuslicher Quarantäne. „Die Schulgemeinschaft ist informiert“, so Lottmann. Der Schulbetrieb würde durch den Fall nicht eingeschränkt, die betroffenen Räume sollen entsprechend gereinigt worden sein. lel/son

