Altkreis Osterode: 16 Kleidercontainer des DRK verschwinden

Weil infolge der Corona-Krise die Verwertungs- und Absatzmärkte von nicht mehr für den Second-Hand-Gebrauch verwertbaren Kleidungsstücken und Stoffen weggebrochen sind, hat der Abnehmer den Vertrag mit dem DRK gekündigt. Deswegen werden die im Altkreis Osterode und im Alten Amt noch stehenden 16 Container spätestens Ende November verschwunden sein, so die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Osterode, Silke Klemm. Das bedeutet kein Stop für die Abgabe von tragbaren Kleidungsstücken:

Denn die beim DRK-Kreisverband in Osterode, An der Bahn/In der Horst 10 stehenden Container dürfen gefüllt werden. Sie sollten aber nicht als Müllcontainer missbraucht werden. Eine direkte Abgabe in der Geschäftsstelle ist wegen der Corona-Krise und aus Platzgründen nicht möglich. Doch können gut erhalte Kleidungsstücke auch im DRK-Kleiderladen im Langen Krummen Bruch in Osterode (Öffnungszeiten: Dienstags von 14 bis 17 Uhr, mittwochs von 10 bis 14 Uhr, donnerstags von 10 bis 14 Uhr und freitags von 10.30 Uhr bis 14 Uhr) und in der Kleiderkammer des DRK Ortsvereins Herzberg in der Berliner Straße 8, abgeben werden (dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags 10 bis 12 Uhr). pb