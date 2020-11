Unbekannte stehlen Tasche aus Pkw in Osterode

Osterode. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 11. November, in Osterode „Am Posthof“.

Eine 36-Jährige aus Osterode hatte ihr Fahrzeug am Mittwoch, 11. November, gegen 6 Uhr in Osterode, Am Posthof, abgestellt. Dort parkte es bis 11.30 Uhr. Nachdem sie mit ihrem Kia zu Hause angekommen war, bemerkte sie einen Diebstahl: Unbekannte Täter hatten im Tatzeitraum aus dem Innenraum des Kias eine Fernbedienung von einem Garagentor sowie eine Handtasche mit diversem Inhalt entwendet. Der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.