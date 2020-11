Denkmäler mahnen vor Krieg und für Frieden

Am Sonntag, 25. Oktober 1953, wurde mit einer würdigen Feierstunde unter großer Beteiligung ein Kriegsgefangenen-Ehrenmal in Lerbach eingeweiht. Das Ehrenmal trägt auf einer Schieferplatte die Inschrift „Vergesst uns nicht“. Der Gedenkstein findet heute leider wenig Beachtung und informiert jetzt mit einer Dennert-Tanne über den Sinn und Aufruf zur Freilassung von Kriegsgefangenen acht Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges.

Bereits am Gedenkplatz an Germaniaplatz und Concordia-Klippe hat die Heimatstube Lerbach Dennert-Tannen aufgestellt, um toten Sangesbrüdern von zwei Weltkriegen zu gedenken. Nunmehr informiert die Dennert-Tanne, welche von der Volksbank im Harz gestiftet wurde, über historisches Dorfgeschehen.

Eindrucksvolle Weihestunde nach dem Kirchgang

Der Osteroder Kreis-Anzeiger berichtete in der Ausgabe vom 27. Oktober 1953 über die Einweihung des Mahnmals. Im Text hieß es: „Zu einer würdigen und eindrucksvollen Weihestunde hatten sich nach einem allgemeinen Kirchgang die Lerbacher vor ihrem Kriegsgefangenen-Mahnmal eingefunden, Straße, Plätze und umliegende Gärten konnten die riesige Versammlung kaum fassen. Dicht an der Straße und doch eingebettet in die schönen Anlagen des Rathauses wird dieses Mahnmal nun ständig jedem Vorübereilenden zurufen: ,Vergeßt uns nicht!’ Der Erschaffer des Mahnmals, Bildhauer Professor Fürstenberg, Goslar, war ebenfalls zu der Weihestunde gekommen. Auf eine Schieferplatte hat er das Bild eines Kriegsgefangenen eingemeißelt.“

Und weiter heißt es in dem Bericht des Osteroder Kreis-Anzeigers: „Noch steht der Kriegsgefangene: werden Hoffnungslosigkeit, Trauer und Schmerz, die in seinen Zügen zu sehen und in seiner Haltung zu erkennen sind, ihn zerbrechen lassen? Kalt und feindlich trennt ihn Stacheldraht von der Welt des Lebens, der Wärme, der Liebe und der Freiheit. Damit hat Lerbach aus der Hand eines Meisters ein Schieferrelief erhalten, das durch sparsame Linienführung und straffe Formbetonung außerordentlich eindrucksvoll wirkt.“

Zu Herzen gehende Worte

Weiter schreibt der Autor in dem Artikel von 1953: „Der erste Vorsitzende des Verbandes der Heimkehrer, Lehrer Krohn, übergab das Mahnmal, das der Heimkehrerverband als Bauherr aufgeführt hatte, dem Bürgermeister als Vertreter der Gemeinde Lerbach. Der Vorsitzende gab dem Mahnmal einen doppelten Sinn: Es soll alle mahnen, an die Brüder und Schwestern zu denken, die im fremden Land noch immer auf die Heimat warten – und es soll ein Zeichen sein für die Verbundenheit einer Gemeinde als Schicksalsgemeinschaft, die ihr gemeinsames Fühlen, Hoffen und Erleiden sinnfällig durch gemeinsames Erschaffen dieses Mahnmals Ausdruck gab. Bürgermeister Oppermann übernahm die heilige Pflicht, das Mahnmal treu zu pflegen. Solange ein Ehrenmal für die Gefallenen des zweiten Weltkrieges noch nicht errichtet ist, soll dieses Mahnmal das Ehrenmal ersetzen. Pastor Stapelfeld hielt die Weiherede, in der er eindringlich betonte, daß die Losung für die kommende Zeit sein muß: ,Vergeßt uns nicht’. Landrat Damm überbrachte die Grüße des Kreises Zellerfeld. In zu Herzen gehenden Worten wies er darauf hin, daß dieses Mahnmal ein stolzes Zeichen für den guten Bürgersinn einer Gemeinde ist.“

Sehnsüchtig blickt ein Kriegsgefangener durch Stacheldraht. „Vergesst uns nicht!“ lautet die Inschrift des Mahnmals für die Kriegsgefangenen. Foto: Rainer Kutscher / HK

Weiter: „Der erste Kreisvorsitzende, Janetzki, überbrachte die Grüße des VdH Osterode und der erste Kreisvorsitzende, Riese, die des VdH Zellerfeld. Von den örtlichen Vereinen und Verbänden, sowie von der Mutter des noch in Gefangenschaft befindlichen Lerbacher Sohnes Werner Schatz, wurden Blumensträuße am Mahnmal mit dem Versprechen niedergelegt: ,Wir vergessen euch nicht’. Die Schützenkapelle, die Männergesangvereine Concordia und Germania verschönten die Feierstunde durch musikalische Darbietungen, die durch ihren guten Vortrag die Teilnehmer stark beeindruckten. Die letzten Sonnenstrahlen eines herrlichen Oktobertages ließen das neu eingeweihte Mahnmal aufleuchten. Und es ist wohl kein Teilnehmer dieser Weihestunde nach Hause gegangen, dessen Seele nicht auch durch einen heiligen Funken zum Erglühen gebracht worden ist.“

Gedenksteine haben auch heute einen Sinn

Nicht nur anlässlich des morgigen Volkstrauertags: Gedenksteine haben als Warnung vor Gewalt, Krieg, Verfolgung, Rassismus Vertreibung und Flucht auch heute einen Sinn, denn im Krieg gibt es nur Verlierer.