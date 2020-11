Hüddersen: „Friedhöfe sind Sorgenkinder“

„Corona wird uns wieder intensiv beschäftigen“, bedauerte Bürgermeister Jens Augat in seinem Bericht in der Stadtratssitzung. Jugendgästehaus, Museum und Bibliothek seien erneut geschlossen, das Rathaus bleibe mit Hygienekonzept geöffnet. Allerdings sei die Anzahl der Mitarbeiter im Haus reduziert worden, um auch bei einem Infektionsgeschehen arbeitsfähig zu bleiben. In der Innenstadt bestehe im Bereich der Geschäfte eine Maskenpflicht, teilte Augat mit. Die üblichen Veranstaltungen zum Volkstrauertag müssten ausfallen. Lediglich zwei Personen dürften gemeinsam an den Gedenkstätten Kränze niederlegen.

Als „Meilenstein“ bezeichnete der Bürgermeister den vorgesehenen Umzug des Museums in die bisherigen Räumlichkeiten der Stadtbibliothek und die geplante Sanierung des dortigen Hintergebäudes. Die Baumaßnahmen sollen im Juni kommenden Jahres beginnen und im Sommer 2022 abgeschlossen werden. Als Termin für die nächste Kommunalwahl gab Augat den 12. September 2021 bekannt. Gegen Schottergärten angehen Wegen der Zunahme so genannter Schottergärten soll ein Passus in der Bauleitplanung es der Stadt ermöglichen, gegen extreme Auswüchse vorzugehen, erläuterte Augat. Zudem wolle man durch Öffentlichkeitsarbeit für die Problematik sensibilisieren. Für den Schulhof der Grundschule Am Jacobitor, über den ein öffentlicher Fußweg verläuft, sei noch keine befriedigende Lösung gefunden worden. Neben den Planungen für das ehemalige Kasernengelände und der Verkehrsführung vor der neuen Kita Röddenberg (wir berichteten) gab es noch etliche weitere Tagesordnungspunkte, mit denen sich die Ratsmitglieder zu befassen hatten. Ein Thema waren die Friedhofsgebühren. „Die Friedhöfe sind wegen der sich laufend erhöhenden Kosten Sorgenkinder“, stellte Jörg Hüddersen für die SPD-Fraktion fest. Er sei der Verwaltung dankbar, dass sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, um die Gebühren so niedrig wie möglich zu halten. Dennoch müsse man über Wege zur Kostenreduzierung diskutieren. Um zu vermeiden, dass sich Angehörige eine Bestattung auf den Osteroder Friedhöfen nicht mehr leisten könnten, müsse an der Kostenstruktur gearbeitet werden, forderte auch Jan Steffen Wedemeier (CDU) und kündigte eine Klausurtagung seiner Fraktion zur Entwicklung eines „Friedhof-Masterplans“ an. „Ich weiß nicht, ob das Problem nicht überzeichnet wird“, bezweifelte Marcus Danne (FDP), dass die vorliegenden Zahlen „Schreckensszenarien“ rechtfertigten. Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2021/22 für die städtischen Friedhöfe und die Änderung der Friedhofsgebührensatzung wurden vom Rat einstimmig angenommen. Ebenfalls einstimmig wurde die Gegenfinanzierung der beantragten Förderung zur Sanierung des Jahnstadions befürwortet. Förderung für Jahnstadion Zusätzlich bemühe sich die Stadt auch noch um eine kombinierbare Förderung des Landkreises, informiert der Erste Stadtrat Thomas Christiansen. „Wir brauchen das Angebot für die vielen Sportbegeisterten in Osterode“, unterstrich Raymond Rordorf und war überzeugt, dass die Sanierung auch ohne Fördergelder umgesetzt würde. Dann müssten die Kosten von rund zwei Millionen Euro eben über mehrere Jahre gestreckt werden. Die Darlehensaufnahme der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode (Wibo) in Höhe von 17,7 Millionen Euro für die Modernisierung des Aloha sowie die Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt erhielten das einstimmige Votum des Rates ebenso wie die Entgegennahme des Jahresabschlusses 2019 der Wibo und die Entlastung der Geschäftsführung. Auch die Festsetzung des Benutzerentgeltes der Abwasserreinigungsbetriebe für das Jahr 2021, die Gebührenkalkulation für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung und die Abwasserbeseitigung sowie die entsprechende Satzungsänderung erfolgte einstimmig; genauso wie der Aufwandsspaltungsbeschluss Seesener Straße, dem zufolge der bahnseitig gelegene Gehweg von der Beitragsermittlung für die Anlieger ausgenommen wird. Die beiden Anträge der SPD, einen Aussichts- und Informationspunkt im Stadtwald zu installieren sowie Nachnutzungsmöglichkeiten für die Feuerwehrtechnische Zentrale Katzenstein zu erarbeiten, und der Antrag der FDP, zur Kommunalwahl im kommenden Jahr die beiden für die Stadt Osterode bestehenden zu einem einzigen Wahlbereich zusammenzuschließen, stießen auf einhellige Zustimmung im Rat. In der Einwohnerfragestunde äußerte ein Zuhörer Bedenken, ob sich die Stadt mit ihren diversen Bauvorhaben finanziell nicht übernehme und die Investitionen sich nicht zu sehr auf die Kernstadt fokussierten. „Wir haben die Finanzsituation auch unter Coronabedingungen genau im Blick“, erwiderte Bürgermeister Augat und versicherte, dass die Maßnahmen notwendig und durch die Städtebauförderung auch bezahlbar seien. Außerdem wies er darauf hin, dass in den Ortschaften ebenfalls viel investiert werde, und nannte als Beispiel das Dorfgemeinschaftshaus Dorste.