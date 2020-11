„Dieser Rekordversuch war bislang das größte Abenteuer“

Mit seiner Rekordaktion hat der Extremsportler Dominik Singer aus Badenhausen für reichlich Aufsehen gesorgt. Einen Monat lang ist der 37-Jährige morgens ab 4 Uhr und nachmittags von Riefensbeek aus zur Hanskühnenburg gelaufen. Am Ende sind so in 31 Tagen fast 41.000 Höhenmeter zusammengekommen, eine Rekordmarke (wir berichteten).

Dominik, wie geht es dir nach einem Monat Laufen, nach einem Monat bergauf und bergab?

Körperlich geht es mir tatsächlich super, ich hatte in der ganzen Zeit nicht an einem Tag Muskelkater. Ich hab ganz normal getrunken und gegessen, nur etwas mehr als normal, aber auf zusätzliche Dinge wie Proteinshakes verzichtet, vielleicht war das der Geheimtipp. Auch vom Kopf her fühle ich mich total frei – besser als je zuvor. Bei so einem Abenteuer ist vieles Kopfsache. Ich mag nicht der allerschnellste Läufer sein, hab aber einen extremen Kopf.

Musstest du aufpassen, dass du nicht am 1. November aus Routine aufstehst und losläufst?

Den Morgen bin ich wirklich um halb vier wach geworden (lacht). Das ist auch jetzt noch so, der Körper braucht noch etwas, bis die automatische Uhr wieder umgestellt ist.

Wie ist es dir in dem Monat denn morgens ergangen? Immer so früh zu laufen kostet ja auch Überwindung.

Zum Glück bin ich eh ein Frühaufsteher. Und dann habe ich mich an das gehalten, was mir ein Bekannter gesagt hat: Bevor der Körper überhaupt merkt, was los ist, muss man schon losgelaufen sein. Das kann ich nur bestätigen (lacht).

Hast du über die Zeit einen Trainingseffekt gemerkt, oder dass die Kräfte langsam nachlassen?

In der Vorbereitung auf das Projekt bin ich im August und September nur jeweils rund 100 Kilometer gelaufen, das ist für mich eigentlich sehr wenig. Vielleicht hatte ich daher genug Reserven. Jetzt bin ich praktisch von Lauf zu Lauf immer schneller geworden. Am Ende hatten selbst richtig gute Läufer der Region, die mich begleitet haben, ihre Mühe, dranzubleiben.

Hattest du denn während des Monats mit Verletzungen zu kämpfen?

In der zweiten Woche bin ich einmal umgeknickt und habe danach einen Lauf ausgelassen. Danach bin ich mehrmals eher im Hellen gelaufen, um wieder Sicherheit zu gewinnen. Alles in allem bin ich aber gut durchgekommen – selbst an den Füßen hatte ich keine einzige Blase. Allerdings sind fünf Paar Schuhe draufgegangen. Noch schlimmer war es bei den Socken, da waren es 23 Paar. Meine Freundin musste zwischendurch sogar los und neue Laufsocken besorgen. Der Regen und der Matsch haben dem Material ganz schön zugesetzt.

Du hattest angesprochen, dass du während der Läufe auch begleitet wurdest...

Ja, von den 91 Läufen bin ich am Ende nur neunmal alleine gelaufen – das war unglaublich! Ein Freund ist sogar 22 Mal mitgelaufen, der Wahnsinn. Ein tolles Erlebnis hatte ich mit einem Jungen von den Harz-Weser-Werkstätten, der mich begleitet hat. Seine Mutter hat extra zwei Stunden im Auto auf ihn gewartet. Das war ein tolles Gefühl, eine Herzensangelegenheit für ihn und mich.

Der Höhepunkt war aber bestimmt der letzte Lauf am 31. Oktober, oder?

Die letzte Runde war reine Gänsehaut. Gefühlt überall an der Strecke standen Menschen, auch der Junge von den Harz-Weser-Werkstätten stand nach einem Kilometer plötzlich am Wegrand und hat uns angefeuert. Oben auf der Hanskühnenburg haben auch jede Menge Leute gewartet. Das war emotional das Größte, was ich je erlebt habe – und das hier bei uns in der Heimat, im Harz. Ich hab schon das Gefühl, viele Menschen bewegt zu haben, fast wie Forrest Gump (lacht).

Es geht nicht nur um die Leistung, sondern auch darum, dass man viele Leute erreichen kann. Die ganze Aktion ist schließlich mit einer guten Sache verbunden, insgesamt sind schon 1.800 Euro an Spenden zusammengekommen, die für das Kinderhospiz in Göttingen sowie die Kindersportstiftung bestimmt sind.

Du bist 91 Mal die gleiche Strecke gelaufen, wird das nicht langweilig?

Eigentlich nicht, denn man nimmt die Natur um einen herum bei so vielen Wiederholungen ganz anders wahr. Man sieht jeden Tag etwas anderes, da fällt einem viel mehr auf, auch jede kleine Veränderung. Und jeder Tag brachte etwas Neues! Morgens haben wir die Hirsche brüllen gehört, dann das Knistern im Wald, das Wasser. Und ich hatte jede Menge tolle Begegnungen mit sehr interessanten Leuten. Das waren Geschichten, die man nur durch Gespräche mitbekommt.

Das Wetter hat es allerdings nicht gut mit dir gemeint. Wie schlimm war es?

Im Oktober hatten wir an 24 Tagen Regen, auch die Wirtsleute von der Hanskühnenburg haben so etwas lange nicht erlebt. Wenn dann mal die Sonne geschienen hat, oder der Mond zwischen den Wolken durchschaute, waren das ganz besondere Momente. Aber auch der Regen hatte etwas, wenn der Weg mehr zu einem Bach wurde. Selbst am 30. Oktober, als es wie aus Eimern geschüttet hat, war es etwas besonderes.

Deine Aktion ist ein Weltrekordversuch, wie muss man sich das offizielle Prozedere vorstellen?

Oben auf dem Turm der Hanskühnenburg lag ein Buch, in dem wir uns bei jedem Lauf mit Uhrzeit und Unterschrift eingetragen haben – quasi ein Logbuch. Das wird nun zusammen mit den GPS-Daten notariell bestätigt und dann bei der Weltrekord-Agentur eingereicht. Bis zur Bestätigung dürfte es jetzt etwa sechs Wochen dauern.

Vergangenen Sonntag, also am 1. November, warst du noch einmal auf der Hanskühnenburg.

Genau, diesmal aber im Wandertempo (lacht). Ich habe mich noch einmal persönlich bei Jens und Nina, den Wirtsleuten, bedankt, dafür war am Samstag kaum Zeit. Die beiden haben mich während der Aktion super unterstützt, zum Beispiel abends schon Getränke für den ersten Lauf am Morgen bereitgestellt. Dafür gebührt ihnen ein riesiges Dankeschön!

Am Sonntag habe ich als Herausforderung für den Rückweg noch einen Fünf-Kilo-Eimer mit Suppe mitbekommen, die Baude muss coronabedingt momentan auch schließen. Nachdem ich den Eimer die sechs Kilometer bergab geschleppt hatte, hab ich tatsächlich das erste Mal Muskelkater gehabt – in den Armen.

Du hattest während des Laufens auch viel Zeit zum Nachdenken. Gibt es denn schon Ideen für neue Projekte?

Zunächst war und ist es sehr schön, etwas für die Region zu machen. Wenn also ein neues Projekt ansteht, dann wird das etwas im Harz sein, einige Ideen habe ich da schon. Ich war zweimal bei Rennen in der Wüste, mehrfach in den Alpen, aber für mich persönlich war dieser Rekordversuch bislang das größte Rennen und das größte Abenteuer. Ein Lauf über sieben Tage, das ist anstrengend, aber zu schaffen. 31 Tage sind da viel schwieriger zu planen, es gibt viel mehr Unwägbarkeiten. Daher hatte ich auch etwas Glück, dass alles so gut geklappt hat.