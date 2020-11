Corona-Chronik Oktober: mehr Infektionen, mehr Kontrollen

Die Corona-Pandemie habe die schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst, sagt Thomas Toebe, Vorstandsvorsitzender der „neuen“ Sparkasse Osterode am Harz auf der Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes. Sie habe die ohnehin herausfordernden Rahmenbedingungen in Form von Niedrig- beziehungsweise Negativzinsen weiter verschärft. „Durch den Wirtschaftseinbruch haben wir eine hohe Dynamik in der Kreditnachfrage verzeichnet“: Bis Ende August sei das Kreditvolumen bereits um 17,2 Millionen auf 574 Millionen Euro angestiegen. Darüber hinaus habe die Sparkasse 371 privaten und gewerblichen Kunden während der Coronaphase Kredite gestundet, in vielen Fällen über die gesetzlichen Vorgaben von maximal drei Monaten Dauer hinaus.

Anfang Oktober steigt die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen von 18 auf 21. Je einen neuen bestätigten Fall gibt es in Herzberg und Bad Lauterberg. Auch bei Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit muss zum Beispiel auf den Mindestabstand geachtet werden, um die Verbreitung des Virus zu vermindern.

Überhaupt wirkt sich die Situation auf zig Bereiche des Lebens im Südharz aus. Unter anderem werden Konfirmationen, die im Frühjahr wegen des Lockdowns nicht stattfinden konnten, Stück für Stück nachgeholt. Auf den Erinnerungsfotos stehen die jungen Menschen mit genug Abstand zueinander. Bei Blutspendeaktionen, beispielsweise in Herzberg und Bad Lauterberg, haben Hygiene, Abstand und Mund-Nase-Bedeckung hohe Priorität. Zum Beispiel wird vor der Registrierung die Temperatur der Spender gemessen. Auch im Sport gibt es Einschränkungen und Absagen. So sagt der Ligaausschuss Luftgewehr/Luftpistole des Deutschen Schützenbundes hat die Bundesligasaison 2020/21 eineinhalb Wochen vor dem geplanten Start ab. Die 1. und 2. Bundesliga Luftgewehr wäre am 10. Oktober gestartet, in beiden Ligen ist die SB Freiheit mit einer Mannschaft vertreten. Der Verein reagierte auf die Entscheidung enttäuscht.

Eine Testpuppe mit künst­li­cher Lun­ge im Experimentierraum. Das DLR hat erforscht, dass Stoffmasken sinnvoll sind. Foto: DLR

In Einrichtungen, in denen es Corona-Fälle gibt, finden oft Reihentests statt, um weitere Infizierte zu ermitteln. Ein Reihentest am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg ergibt ausschließlich negative Befunde. „Das ist eine gute Nachricht für die Betroffenen, die Schule und den Krisenstab und zeigt, dass das Hygienekonzept greift und die Schule mit der Situation umgehen kann“, bewertet Landkreissprecher Ulrich Lottmann den Sachverhalt. Ein paar Tage zuvor hatte die Schule einen Corona-Fall gemeldet. Daraufhin wurde der fünfte Jahrgang für 14 Tage nach Hause in Quarantäne geschickt. Auch einige Lehrer mussten von zu Hause aus online unterrichten. Betroffen waren insgesamt etwa 90 Personen. Ein Team des Gesundheitsamtes Göttingen führte den Reihentest durch. Einen dritten Reihentest gab es im St.-Martini-Altenpflegeheim in Duderstadt – mit negativen Testergebnissen. Doch ein Bewohner zeigt noch leichte Symptome, wird erneut getestet, das Ergebnis fällt positiv aus.

Währenddessen macht der Begriff „Hotspot“ die Runde: Rings um den Landkreis Göttingen gibt es Mitte des Monats Oktober ständig neue Corona-Brennpunkte. Northeim gehört dazu, ebenso wie Kassel. Auch im Kreis Goslar, im Werra-Meißner-Kreis, in Duderstadt und im Eichsfeldkreis werden zahlreiche Infektionen verzeichnet. Der Landkreis Goslar bestätigt, dass es in einem Goslarer Pflegeheim einen positiven Covid-19-Befund gibt. Eine Mitarbeiterin infizierte sich im privaten Bereich. Bei Bewohnern und Mitarbeitern der betroffenen Station wurden Abstriche vorgenommen, sämtliche Tests fielen negativ aus.

Auch in Duderstadt gibt es einen Anstieg an bestätigten Infektionen, betroffen ist der Rosenthaler Hof. Bei 14 Spätaussiedlern in der Transitunterkunft wird Corona festgestellt. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hatte das einstige Hotel zwischen Westerode und Nesselröden als Quartier angemietet, in dem Spätaussiedler ihre nach der Einreise erforderliche Quarantänezeit verbringen, ehe sie im Grenzdurchgangslager in Friedland aufgenommen werden.

Von einem besonderen Coronaeffekt spricht Dr. Manfred Eilts, Ärztevereinsvorsitzender und Kreisstellensprecher aus Osterode. „Wir stellen in diesen schwierigen Zeiten eine deutlich erhöhte Impfbereitschaft fest“, erklärt der Mediziner. Das gelte für alle Impfstoffe, besonders aber für die Vorbeugeschutzimpfung gegen die Influenza. Auch Aufrufe aus der Politik, sich gegen Grippe impfen zu lassen, lassen die Bereitschaft steigen. Und so geht einigen Praxen der Grippe-Impfstoff aus.

Es droht ein Bußgeld für Gäste, die sich mit falschen Namen in die Kontaktlisten in Restaurants, Cafés und Kneipen eintragen. Foto: Marijan Murat / dpa

Unterdessen kündigt das Land Niedersachsen Bußgeld an, wenn sich Gäste mit falschen Namen in die Corona-Kontaktlisten in Restaurants, Cafés und Kneipen eintragen. Im Café Hölmen in Osterode habe es noch keine Einträge von Spaßnamen in den Namenslisten gegeben, berichtet Dennis Sossna von der Personalführung. Gleiches gilt für die Osteroder Kneipe Gotenschieter. Dieter Menzel vom Harzer Hof in Scharzfeld findet es nicht richtig, dass die Gastronomen jetzt die Kontrolle der korrekten Angaben übernehmen sollen. „Wir sind eh schon gebeutelt.“ Doch dass sich Personen mit einem falschen Namen eingetragen, dafür habe er kein Verständnis. Jürgen Schnibbe, Inhaber des Café Schnibbe in Bad Lauterberg, klagt über „eine ganze Menge Spaßnamen”. Ihm fällt eine Sache auf: Häufig tragen sich an einem Tisch gleich mehrere Personen mit falschen Namen ein, die als Freundeskreis in einer Gruppe unterwegs sind. „Wir weisen immer darauf hin, dass das Ordnungsamt uns kontrolliert”, bemerkt Jürgen Schnibbe.

Auch die Polizei will die Einhaltung der Corona-Regeln verstärkt kontrollieren. Die Polizeiin-spektion Göttingen führt gemeinsam mit dem Ordnungsamt Schwerpunktkontrollen durch. Hierbei werden es die Behörden jedoch nicht nur bei Ermahnungen belassen, sondern festgestellte Verstöße auch verfolgen. Ein paar Tage zuvor nämlich trat die neue Corona-Verordnung in Kraft, weil es in ganz Deutschland einen Anstieg der bestätigten Corona-Infektionen gibt. Ein weiterer Anstieg ist außerdem zu erwarten.

Auf die zweite Welle sehen sich die Seniorenheime vorbereitet. Das Altenheim Siebenbürgen in Osterode berichtete beispielsweise, dass nach wie vor die gleichen Regeln und Hygienekonzepte wie im März gelten. Besuche seien demnach nur mit vorheriger Anmeldung und Registrierung möglich. Zudem dürfen die Bewohner nur im Freien oder in separaten Räumen und nicht auf ihren Zimmern Besuch empfangen. Die Abstandsregeln, sowie die Maskenpflicht sind währenddessen dauerhaft einzuhalten. Alle Veranstaltungen, die sonst stattgefunden haben, wie beispielsweise Aufführungen der Theatergruppe, wurden bis auf weiteres abgesagt. Trotz der Vorsichtsmaßnahmen herrscht ein ungutes Gefühl im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie: „Wir merken, dass alle noch nervöser werden. Die Angst schwingt immer mit“, teilt das Alten- und Pflegeheim Stein in Bad Grund mit.

Doch auch bei denjenigen, die keine Wohnung haben, sorgt die Corona-Krise für tiefe Verunsicherung. „Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind außer Menschen in Wohnungsnot auch Menschen mit seelischer Behinderung oder besonderen sozialen Schwierigkeiten besonders hart betroffen“, erklärt Sonja Jakob von der Ambulanten Hilfe Osterode. Die geforderte soziale Distanz, die notwendigen Hygienemaßnahmen, der weitestgehende Rückzug in die eigenen vier Wände – diese Maßnahmen seien mit den Lebensumständen dieser Menschen nicht vereinbar.

Knapp 200 Menschen haben in Göttingen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Foto: Niklas Richter / GT

Gegen die Maßnahmen, die die Ausbreitung des Virus mindern sollen, protestieren Skeptiker in Göttingen. Zum Protest am Bahnhof kommen nach Schätzungen der Polizei knapp 200 Teilnehmer aus der Region. Sie behaupten etwa, dass Corona-Tests nutzlos sein sollen.

Genau die Tests zeigen, dass die Fallzahlen von mit dem Coronavirus infizierten Personen für Bad Lauterberg und Hattorf merklich ansteigen, jeweils um sieben Fälle binnen einer halben Woche. Eine deutliche Zunahme in diesem Zeitraum gibt es in Stadt und Landkreis Göttingen: Derzeit sind 121 Personen bekanntermaßen infiziert, ein Plus von 80. Die Inzidenz, also die Häufigkeit von Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, nähert sich dem Schwellenwert 35.

Wenn die Inzidenz über 35 steigt, gilt in Niedersachsen für die Gastronomie eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr. Außerdem müssen auch unter freiem Himmel Masken getragen werden, wenn Menschen auf engem Raum nicht nur vorübergehend zusammenkommen. Wo das sein soll, müssen die Landkreise und kreisfreien Städte vor Ort entscheiden. Für die Göttinger Innenstadt und auch für den sogenannten „Boulevard“ in Bad Lauterberg wird dann eine aktuelle Allgemeinverfügung wirksam, nach der jede Person in der Öffentlichkeit eine Mund-Nase-Bedeckung tragen soll. Ein vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen diese Anordnung kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Nach dem letzten Oktober-Wochenende übersteigt der Inzidenzwert die 35 mit 39,6 Fällen. Die Allgemeinverfügung greift. „Die zweite Welle und einen Lockdown können wir nur abwenden, wenn wir uns alle an die Regeln halten. Mehr denn je kommt es auf die Gemeinschaft und auf die Verantwortung jeder und jedes einzelnen an, sich und andere zu schützen“, sagt Petra Broistedt, Dezernentin der Stadt Göttingen.

Währenddessen zeigen neueste Erkenntnisse, dass All­tags­mas­ken aus Stoff für die Bekämpfung der Corona-Pandemie sinnvoll sind. Das erforschte ein interdisziplinäres Gemeinschaftsprojekt mehrerer Institute des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). „Die Versuche zeigen deutlich den positiven Effekt von Alltagsmasken – und das, obwohl kleine Aerosole den Stoff durchdringen können“, sagt Versuchsleiter Prof. Andreas Schröder vom DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik.

Aktuelle Ereignisse in der Übersicht: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort