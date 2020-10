Kreisverwaltung stellt Weichen für Bauland und Windkraft

Nach jahrelanger Vorarbeit und vielen Diskussionen im Vorfeld hat der Landkreis Göttingen ein neues regionales Raumordnungsprogramm (RROP) aufgestellt. Den Entwurf hat die Bauverwaltung jetzt erstmals im Wirtschaftsausschuss vorgestellt. Mit dem Programm sollen Weichen gestellt werden für die künftige Regionalplanung im Landkreis – von Windenergie-Standorten über Landschaftsschutz bis zur Siedlungsentwicklung und Rohstoffgewinnung.

Das Raumordnungsprogramm steckt den Rahmen für die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet ab. Die Bandbreite der Themen und das Verfahren sind komplex. Allein die zusammenfassende Präsentation hat mehr als 150 Folienseiten gehabt, das Gesamtpaket umfasst 1500 Seiten. Der Aufstellungsbeschluss sei eine der ersten Amtshandlungen nach der Kreisfusion, der Zeitdruck extrem gewesen, sagte Kreisrätin Christel Wemheuer: „Das war wirklich Hardcore.“

Entscheidung erst im neuen Kreistag

Am 18. November soll es eine weitere Vorstellungsrunde geben, angestrebt wird die Verabschiedung des Entwurfes im Kreistag am 2. Dezember. „Die Städte und Gemeinden drängen auf die Auslegung“, meinte Wemheuer und geht von etlichen Einwänden aus. Mit einem Beschluss sei erst nach der Kommunalwahl im neuen Kreistag zu rechnen.

Besonders umstritten sind die Vorrangflächen für Windräder. Hier mussten die Regionalplaner einen Spagat zwischen der gesetzlichen Vorgabe, der Windkraft „substanziellen Raum“ zu verschaffen, Interessen- und Nutzungskonflikten hinlegen. Sogenannte harte und weiche Ausschlusskriterien waren ebenso zu berücksichtigen wie Potenzialanalyse, Artenschutz (insbesondere des Rotmilans), Einzelfall- und Substanzprüfung. In der windschwachen Region würden fast nur noch Anlagen mit einer Gesamthöhe von 240 Metern gebaut, merkte Wemheuer an.

Unter dem Strich sind im Kreisgebiet von ursprünglich 44 Potenzialflächen 29 Vorranggebiete für die Windenergie übrig geblieben. Mit einer Fläche von 2197 Hektar entspricht das 1,3 Prozent des Kreisgebietes. Das reicht aus Sicht der Verwaltung aus, um die Forderung nach substanziellem Raum zu erfüllen.

Raum für Eigenentwicklung

Die Stromtrassen Südlink und Wahle-Mecklar wurden ebenso verankert wie die Logistik-Knoten Göttingen und Bovenden sowie die Ortsumgehungen Obernfeld und Lenglern, erstmals der Alltagsradverkehr und beim Biotopverbund das Grüne Band als Themen aufgenommen. Für die Eigenentwicklung der Ortschaften wurde ein einheitlicher Rahmen geschaffen: Auch kleineren Orten werden bis 2030 maximal drei Prozent Baulandzuwachs zugestanden Bei Überschreitung ist ein Flächentausch erforderlich, Ausnahmen sind in Einzelfällen möglich. „Das ist eine deutliche Erweiterung des Entwicklungsspielraumes, ohne den Grundsatz sparsamen Umgangs mit Boden aufzugeben“, sagte Thomas Wegener, Fachdienstleiter Regionalplanung.

Über die drei Mittelzentren Duderstadt, Osterode und Hann. Münden hinaus wurden 15 Grundzentren – ein zentraler Ort für jede Gemeinde – festgelegt. Eine Statusänderung gibt es nur für Herzberg – als „Grundzentrum mit mittelzentraler Teilfunktion“.

Zu den Einflussmöglichkeiten des Kreistags auf das regionalen Raumordnungsprogramm sagte Steffani Wirth (Grüne), die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, gegenüber unserer Zeitung: „Alles, was keine gesetzlichen Vorgaben sind oder vom Landesraumordnungsprogramm vorgegeben, können wir ändern. Wir können aus Gründen des Naturschutzes zum Beispiel Windvorranggebiete ablehnen. Diese Dinge sehen wir uns sehr genau an, etwa Windkraft, Gipsabbau, Siedlungsentwicklung.“ Es müssten aber einheitliche Bestimmungen für das gesamte Kreisgebiet gefunden werden: Was an einem Ort gilt, muss so auch an allen ähnlichen Standorten gelten.

Gerade die Festlegung von Windkraft-Vorrangflächen dürfte für Konflikte sorgen, zwischen Befürwortern und Gegner, betroffenen Einwohnern, Landbesitzern und Investoren. Das bestätigt Wirth im Gespräch: Erfahrungsgemäß sei damit zu rechnen, dass gegen solche Planungen geklagt werde. „Wir müssen gerechte Regelungen finden, etwa was Abstände von Windkraftanlagen zur Bebauung angeht. Was ist verträglich für die Menschen, für die Natur? Wir müssen einen gerechten Interessensausgleich herstellen. Es geht um eine systematische Gerechtigkeit.“ Gerade für die Grünen seien dies keine einfachen Entscheidungen, wolle man doch zum einen die alternative Energiegewinnung fördern, fühle sich zum anderen aber dem Naturschutz und auch dem Wohl der Menschen verpflichtet.

Es sei das erste Raumordnungsprogramm für den fusionierten Landkreis. Die Regelungen für den Altkreis Osterode stammen aus dem Jahr 1998, das sei schon „sehr alt“, betont Wirth. Die im RROP beschlossenen Festlegungen, zum Beispiel für Windkraftvorranggebiete, müssen so von den Kommunen übernommen werden. Wirth: „Die Kommunen haben eine Anpassungspflicht.“