Vogelstation Osterode: Ein Kleinod für Familien und Gäste

Sie war etwas in die Jahre gekommen: Nach den Freiwilligenaktionen, die Monika Wendt von der Stadt Osterode initiiert hatte, präsentiert sich die Vogelstation an der Schwarzen Brücke jetzt wieder attraktiv und einladend. Um den emsigen Helfern und Sponsoren Dank zu sagen, hatte die Stadt am Dienstag auf die Anlage eingeladen.

„Alleine hätten wir nicht mehr lange durchgehalten“, bekannte der Leiter der Vogelstation, Klaus Dietrich, und bedankte sich auch im Namen seiner Frau Ulrike für die Hilfe. „Nun können wir noch eine Weile weitermachen“, freute er sich. Auch Bürgermeister Jens Augat war froh und dankbar für das Engagement der Freiwilligen: „Die Vogelstation ist ein Kleinod, das wir hegen und pflegen müssen“, unterstrich er.

20 Sponsoren und 20 Helfer

20 Sponsoren aus Osterode hatten sich mit Geldspenden in Höhe von rund 5.200 Euro und Sachspenden im Wert von 14.400 Euro sowie „Manpower“ beteiligt, berichtete Augat. An fünf Wochenenden fassten etwa 20 Helfer bei der Instandsetzung kräftig mit an und bereicherten die Anlage zudem noch mit weiteren Ideen.

Das neu entstandene Wasserbecken. Foto: Kerstin Pfeffer-Schleicher / HK

Volieren wurden repariert und neu gebaut, neue Infotafeln und Beschilderungen angebracht, Wege wurden freigeschnitten und Wildzäune gezogen. Es entstanden Bänke und eine überdachte Sitzgruppe, ein Barfußpfad mit Wasserbecken wurde angelegt und ein Bienenstock aufgestellt. Außerdem bauten Stadtforst und Bauhof ein neues Eingangstor.

„Großartige Leistung“

„Es ist eine großartige Leistung, was wir gemeinsam geschafft haben“, lobte der Bürgermeister und sprach auch dem Ehepaar Dietrich ein großes Dankeschön für seinen „langjährigen, unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Tiere und zur Freude der Besucher“ in der Vogelstation aus.

Monika Wendt und Jörg Dornemann bewirteten die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Foto: Kerstin Pfeffer-Schleicher / HK

Dennoch sind die Arbeiten nicht abgeschlossen. Entenhäuser befinden sich im Bau, Wegebaumaterial muss noch aufgebracht und der Außenzaun fertiggestellt werden, und im Frühjahr soll ein Ameisenhaufen angesiedelt werden, listete Augat auf. Ein letzter Einsatz steht am Samstag ab 9 Uhr an, bevor die Anlage zum November schließt. Und auch im nächsten Jahr sind wieder helfende Hände gefragt, damit die Vogelstation frisch herausgeputzt ihr 50-jähriges Bestehen feiern kann – hoffentlich ohne Corona, wünschte sich der Bürgermeister. Es sei schon lange überlegt worden, wie man diesen für Familien und Gäste wichtigen Anziehungspunkt unterstützen könnte, erklärte Monika Wendt von der Touristinfo. Nach einem Aufruf hätten Sponsoren und Freiwillige schnell ihre Hilfe zugesagt. Besonders hob sie Joachim Holzapfel und Wolfgang Lüer hervor, die auch unter der Woche fleißig auf der Anlage gewerkelt hatten. „Nächstes Jahr geht es weiter“, kündigte Wendt an, denn es gebe noch viel zu tun.

Danksagungstafel enthüllt

Anschließend enthüllten Bürgermeister Augat und Klaus Dietrich eine Danksagungstafel, auf der die Spender aufgeführt und die Helfer per Foto verewigt sind. Nach diesem offiziellen Teil wurden die Gäste von Monika Wendt und Jörg Dornemann mit Kaffee und Kuchen bewirtet und erhielten als kleinen Dank Vogelfiguren aus Holz.

Wer sich am Arbeitseinsatz am Samstag in der Vogelstation beteiligen möchte, sollte sich vorher bei Monika Wendt in der Touristinfo anmelden. Für Verpflegung sei gesorgt, versicherte sie.