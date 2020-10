Im Insektenhotel quartieren sich gerne auch andere Tiere ein

An der Frontseite des Bauwagens, welcher auf seiner Streuobstwiese steht, hat Rolf Oppermann ein weiträumiges Insektenhotel eingerichtet, in dem sich nicht nur viele hundert Wildbienen niederließen. Denn in diesem großen Hotel war und ist auch immer Platz für verschiedene Tierarten, so zogen dort neben den Wildbienen unter anderem auch Ohrwürmer, Marienkäfer, Wespen und Schmetterlinge ein.

Nachdem die Wildbienen Nektar, Pollen und ihre bis zu zwölf Eier abgelegt hatten, wurde die äußere Kammer mit einer Lehmschicht verschlossen. Dafür standen Lehm, feiner Sand und Wasser bereit. Da einige Wildbienenarten vertikale, markige Stängel als Bruthöhle bevorzugen, stellte der „Hotelbesitzer“ für diese Arten Himbeer- und Brombeerranken sowie Stängel von Königskerzen und Disteln zur Verfügung. Mehr als 90 Prozent der „Wohnungen“ ausgebucht Die Wildbienen können sich viele Hundert Bambusröhrchen als Brutröhre für ihre Nachkommen aussuchen. Außerdem stehen aufgebohrte Kirschholzklötze und Lehmsteine zur Verfügung. Oppermann ist stolz, dass mehr als 90 Prozent der angebotenen „Wohnungen“ in diesem Jahr angenommen wurden. Aber auch für die sehr nützlichen Florfliegen gibt es in diesem Insektenhotel ein zu Hause. Der Kasten ist mit losem Stroh gefüllt. Die Vorderfront wird mit roten Lamellen locker verschlossen. Diese Unterkunft wird allerdings nur im Winter von den Florfliegen genutzt. Das mit viel Liebe, unter Mithilfe der Enkelkinder, gebaute Hotel, blieb allerdings nicht vollends von Zerstörung verschont. Der Wendehals (eine Spechtart) hat mit seinem spitzen Schnabel und der langen Zunge ein Drittel der Bambusröhrchen aus der Behausung gerissen, ein bis zwei Kammern geöffnet und sich die Puppen schmecken lassen. Seitdem ist über die Steine und Röhrchen ein Netz gespannt, was die erwünschten Bewohner einlässt, den Vögeln aber den Weg versperrt. Eine Bachstelze wiederum hat zwischen den roten Lamellen des Florfliegenhauses das Stroh entdeckt, was für sie eine wunderbare Gelegenheit war, dort ihre Jungen aufzuziehen. Ungebetener Besuch tötet Nachwuchs Doch als die Nestlinge gerade ein paar Tage alt waren, gab es ungebetenen Besuch: Ein Waschbär hat das Florfliegenhaus aus der Verankerung gerissen, die fünf Jungen gefressen und damit die ganze Familie zerstört. Die Bachstelze sollte aber einen Nachmieter haben. Es war vermutlich ein Siebenschläfer der dieses kuschelige Lager als Winterquartier ausgesucht hattet. Eine angeknabberte Eichel deutet jedenfalls darauf hin. Damit das nicht wieder passiert, hat der Bienen- und Schmetterlingsfreund eine Querlatte vorgesetzt. Rolf Oppermann wird das Insektenhotel aber trotz der ungebetenen Gäste weiter genau im Auge haben und pflegen, auch wenn sicherlich weiterhin der eine oder andere von Neugier oder Hunger getriebene Räuber vorbeischaut.