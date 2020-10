Stadt Osterode ehrt die besten Sportler des Jahres 2019

Gemeinsam mit den erstmalig vergebenen Ehrenamtspreisen (wir berichteten) ehrte Bürgermeister Jens Augat in der vergangenen Woche Sportlerinnen und Sportler, die herausragende Leistungen in 2019 erbrachten.

Normalerweise würden zur jährlichen Ehrung alle Vorgeschlagenen in den Ratssaal eingeladen, um dort ihre Urkunden zu erhalten. Aufgrund der Corona-Pandemie kamen in diesem Jahr jedoch nur diejenigen, die für besondere Ehrungen vorgesehen waren. Die Stadtverwaltung ließ verlauten, dass alle anderen ihre Urkunden per Post bekämen.

Jugendpreis

Den Jugendpreis erhielt May Wode aus Nienstedt. „May hat mit ihren 11 Jahren schon einiges erreicht. Sie ist im MTV Förste und bei den Wasserfreunden Northeim aktiv. Im letzten Jahr konnte sie große Erfolge feiern. Bei den Bezirkssprintmeisterschaften im Schwimmen am 2. November 2019 in Goslar belegte sie in den Disziplinen 50 m Schmetterling und 100 m Lagen jeweils den 1. Platz. Auch bei der Bezirksmeisterschaft im März 2019 konnte sie den 1. Platz in 200 m Lagen belegen. Sie nahm sogar schon bei den Landesjahrgangsmeisterschaften im November 2019 in Hannover teil und erreichte dort in 200 m Lagen den 4. Platz. Diesen Preis hast du dir verdient“, bemerkte Augat in seiner Laudatio.

Es folgte als Sportlerin des Jahres Kathrin Lindert. Seit 2009 ist sie Mitglied im MTV Förste und nimmt seitdem regelmäßig erfolgreich an Triathlon- und Duathlon-Wettbewerben teil. Sogar eine Europa- und Weltmeisterschaft war dabei.

Seit vielen Jahren taucht der Name Kathrin Lindert bei den Vorschlägen für die Sportlerehrung auf. Im letzten Jahr erreichte sie den 3. Platz bei der Landesmeisterschaft im Triathlon über die Olympische Distanz in der Altersklasse 45. Eine herausragende Leistung, wie Augat befand. Sportler des Jahres wurde Axel Hüter. Bereits seit 1994 betreibt Hüter den Kraftdreikampf, bestehend aus Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Er tritt für den AC Siegfried Darmstadt an und gewann in der Vergangenheit mehrfach den hessischen Landesmeistertitel in der Einzelwertung sowie mit der Mannschaft. Hüter nahm ebenfalls mehrmals am Bundesliga-Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft teil. Im Jahr 2019 ist es ihm nun erstmals gelungen Deutscher Meister in seiner Klasse in der Einzelwertung zu werden. Er gewann die Gewichtsklasse bis 105 kg Körpergewicht in der Altersklasse 1 – Männer 40 bis 49 Jahre.

An der Spitze der Kraftsportler

„Nach einem langen Kampf bis an die Spitze der deutschen Kraftsportler, ist der Titel „Sportler des Jahres 2019“ in jedweder Hinsicht berechtigt“, so Augat weiter. Als „Mannschaft des Jahres“ darf sich die Damenmannschaft AK 50 vom Tennisclub Rot Weiss aus Osterode fühlen. Die Mannschaft besteht aus Gabriele Stövener, Stefanie Holstein, Monika Deppe, Marlen Harms sowie Alexandra Prowald. Sie wurde im Tennisverband Niedersachsen/Bremen jeweils Staffelsieger. Damit stieg das Team zuerst in die Verbandsliga und in Folge darauf sogar in die Oberliga des Tennisverbandes auf. Eine herausragende Mannschaftsleistung, wie die Auswahlkommission befand.