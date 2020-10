Zum ersten Mal übergab in diesem Jahr die Stadt Osterode am Harz besondere Preise an Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich herausragend für ihre Mitmenschen engagieren. Die Verleihung fand am Mittwoch, dem 7. Oktober, durch Bürgermeister Jens Augat im Ratssaal statt.

Bereits im Vorfeld bat die Verwaltung um Verständnis, dass die diesjährige Feier aufgrund der Corona-Pandemie nur in einem recht eingeschränkten Rahmen stattfinden kann. „Mit dieser erstmaligen Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Osterode möchten Politik und Verwaltung dem für unser Gemeinwesen so wichtigen Ehrenamt besondere Wertschätzung entgegenbringen“, sagte Bürgermeister Jens Augat zu Beginn.

Zusammenhalt wird gestärkt

„Durch das Ehrenamt wird unsere Gesellschaft lebendiger und wärmer. Zugleich wird der gesellschaftliche Zusammenhalt hier vor Ort gestärkt. Das ist gerade in der heutigen Zeit, in der Demokratie und Rechtsstaat zunehmend in Frage gestellt werden und Rassismus und Ausgrenzung vielerorts wieder auf dem Wege sind, salonfähig zu werden, umso wichtiger. Ich bin stolz über das überwältigende Engagement unserer Ehrenamtlichen. Es entstehen soziale Netze, die für ein menschliches Miteinander unverzichtbar sind. Wir sind in Osterode am Harz füreinander da. Sie alle sind mit Ihrem Einsatz ein Vorbild für unsere Stadt“, so Augat weiter.

Ab diesem Jahr würden jährlich drei Preisträger ausgewählt, wobei es egal sei, ob es sich dabei um Einzelpersonen oder Gruppen handele: „Die Arbeit aller unserer Ehrenamtlichen hat für uns eine hohe Bedeutung. Wir haben unglaublich viele Vorschläge bekommen. Der Preis geht deshalb ein Stück weit auch stellvertretend an alle ehrenamtlich Tätigen in Osterode am Harz und soll sich auch ausdrücklich auf diejenigen Menschen fokussieren, die im Hintergrund wirken, deren Arbeit aber unverzichtbar sind.“

Die Preisträger

Als erster Preisträger wurde Reiner Deichmann ausgezeichnet. Seit Jahrzehnten aktiv im NABU tätig und seit Gründung auch in der IG Streuobst Schwiegershausen. Sein Wirken galt und gilt hier dem Naturschutz und der Landschaftspflege. Ebenfalls seit Jahrzehnten pflanze Deichmann jährlich einen Baum mit den Konfirmanden aus Schwiegershausen. Auch bei der Integration einer 2015 nach Schwiegershausen gekommenen syrischen Flüchtlingsfamilie habe er sich in herausragender Weise eingebracht, indem er die Familie beispielsweise ganz selbstverständlich bei der Pflege der Streuobstwiesen und Apfelernte eingebunden hat.

Nächster Geehrter war Bernd Schneider, eines der Gründungsmitglieder der Osteroder Tafel. Darüber hinaus engagiere er sich in vielfältiger Weise in und für Osterode. Als Beispiele wurden das DenkmalKunst-KunstDenkmal–Festival sowie verschiedene Kunstausstellungen zuletzt die Ausstellung „Kunst-Visionen“ hervorgehoben. Es folgte zum Schluss das Orgateam vom „Harzer Hexentrail“. Der „Harzer Hexentrail“ ist inzwischen ein fester Bestandteil im Osteroder Veranstaltungskalender. Die Wander- bzw. für einige auch Laufveranstaltung fand 2019 zum sechsten Mal statt. 2020 gab es aus den bekannten Gründen einen „Hexentrail at Home“. Im letzten Jahr gingen 104 Teams an den Start. Durch die bisherigen Veranstaltungen seien insgesamt mehr als 300.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen, die überwiegend der Region zu Gute kämen. Ausgezeichnet wurden dafür Monika Wendt, Mario Bertram, Udo Küster, Dominik Singer und Eike-Christian Warmuth.

Für die musikalische Umrahmung sorgten Carsten Armbrecht, Michelle König und Jessy Vu von der Kreismusikschule Göttingen. Ein Bericht über die Sportlerehrungen, die gemeinsam mit der Vergabe der Ehrenamtspreise veranstaltet wurde, folgt.