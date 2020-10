Stollen bot Lerbachern während Bombardierungen Schutz

Es war der 7. Oktober 1944, als Bomber der US-Luftstreitkräfte die Sprengstofffabrik Werk Tanne angriffen und etwa 90 Menschen ums Leben kamen. Die meisten der Opfer waren Zwangsarbeiter. 70 Gebäude wurden zerstört. Otto Schönfelder lebte damals in Lerbach und erinnert sich: „Es war ein klarer, wolkenloser Herbsttag. Wir Kinder hatten Schulferien und spielten unbeschwert auf dem Platz vor dem Gasthaus Glück-Auf in Lerbach.

Dann gab es kurz vor Mittag Fliegeralarm. Das war nichts Ungewöhnliches, denn in den letzten Kriegsjahren waren fast jeden Tag und jede Nacht schwere amerikanische und britische Bomberverbände im Anflug auf deutsche Städte. An diesem Tag nahm das kein Ende. Ein Kampfverband nach dem anderen überquerte den Harz in östliche Richtung. Wir hatten kaum Angst und gingen nicht einmal in den Luftschutzbunker, der sich gleich gegenüber dem Gasthaus befand, sondern beobachteten die Flugzeuge, die in großer Höhe flogen. Etwas niedriger kreisten die feindlichen Jagdflugzeuge, die die letzten wenigen deutschen Abfangjäger auf Distanz zu den Bombern hielten.

Auf einmal drehte ein großer Kampfverband um und flog in westliche Richtung auch wesentlich niedriger als die anderen.

Dann sahen wir noch die vielen Bomben die im hellen Sonnenlicht silbern glitzerten. Als kurz darauf ein fürchterliches Dröhnen die Erde erbeben ließ, bekamen wir doch Angst und flüchteten in den alten Bergwerksstollen, der als Luftschutzbunker ausgebaut worden war. Viele ältere und auch junge Frauen aus der näheren Umgebung kamen aufgeregt dazu, und schnell war der relativ kleine Stollen voller ängstlicher Menschen.

Nach einer halben Stunde war das Schreckenszenario vorbei und einer nach dem anderen wagte sich wieder nach draußen. Über dem östlichen Horizont war noch lange eine dunkle Rauchwolke zu sehen. Es war allen schnell klar geworden, dass der Angriff dem Rüstungsbetrieb Werk Tanne in Clausthal gegolten hatte.

Zwei Tage später berichteten die Öffentlichen Anzeigen für den Harz und auch der Osteroder Kreisanzeiger von dem Ausmaß der Zerstörung und hauptsächlich von den Verlusten unter der Zivilbevölkerung. Der Angriff hat 88 Menschen das Leben gekostet, die meisten davon waren Zwangsarbeiter aus der damaligen Sowjet-Union. Über die Schäden im Werk wurde wenig bekannt.

Kurz darauf hatten Waldarbeiter zwei große Bombentrichter nur wenige hundert Meter oberhalb von Lerbach im Wald entdeckt. Diese Bomben hätten auch leicht den Ort treffen können. Von dem Tag an waren die Menschen ängstlicher geworden und suchten bei Fliegeralarm vermehrt in den Bunkern Schutz.