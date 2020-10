Kontrolle: Polizei überprüft Lastwagen, Fahrer und Ladungen

Osterode. Von morgens bis in den frühen Nachmittag überprüften am Donnerstag an der B243 und B27 Einsatzkräfte der Polizei die Lastwagen.

Von morgens bis in den frühen Nachmittag überprüften am Donnerstag an der B243 und B27 Einsatzkräfte der Polizei Lastwagen. An drei verschiedenen Standorten in Osterode und Umgebung hatten die Beamten Kontrollpunkte eingerichtet.

Unterstützt wurden sie vom Bundesamt für Güterverkehr, dem Zoll und dem Gewerbeaufsichtsamt. So wurden die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten seitens der Fahrer, die Sicherung der Ladungen sowie die Verkehrssicherheit der Lkw untersucht.

Sehen Sie mehr: Twitter-Feed der Polizei Osterode