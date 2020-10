Corona-Chronik September: Maskenprüfung, Arbeitslose, neue Fälle

Zu den Ende August bekannt gewordenen sieben Corona-Fällen bei Erzieherinnen und Kindern der Kindertagesstätte St. Klaus in Duderstadt kommen zwei weitere: Bei einem Reihentest gibt es bei nur zwei der 98 getesteten Personen positive Befunde. Die Infizierten sind informiert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Es ist der erste Ausbruch in einem Kindergarten im Landkreis Göttingen. Mitte des Monats September ist die Kita wieder für alle vier Gruppen geöffnet, die Kinder von zwei Gruppen werden bereits sei einer Woche wieder betreut.

Auch an der Göttinger Bonifatiusschule II gibt es Anfang September einen Corona-Fall. Die beiden neunten Klassen der katholischen Oberschule sind vorsorglich vom Schulbesuch befreit worden. Die 47 Neuntklässler und ihre Lehrer müssen vorerst in Quarantäne bleiben. Die Ergebnisse ihrer Corona-Test sind später alle negativ. Ähnlich sieht die Situation in Schulen im Landkreis Goslar aus: Zwei Schüler von zwei weiterführenden Schulen wurden positiv auf das Corona-Virus getestet. Das Gesundheitsamt hat für die jeweiligen Klassen in Goslar und Seesen sofortige Quarantäne angeordnet. Auch Lehrer, die in den Klassenverbänden unterrichtet haben, müssen sich in Isolation begeben.

Aktuell ist die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen im Kreis Göttingen 25. Eine neue Infektion gibt es in Herzberg. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt bei 1.418; davon sind 554 in der Stadt Göttingen gemeldet. 1.311 Personen gelten als genesen, 82 sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

1.241 Verstöße gegen die Maskenpflicht

Mit den Maßnahmen, die die Verbreitung des Virus einschränken sollen, sind nicht alle Menschen einverstanden. So berichtet die Polizei von einem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz in einem Regionalzug. Eine 47-jährige Reisende weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung durch das Bahnpersonal, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Am Bahnhof Seesen wurde sie von den gerufenen Polizisten kontrolliert und des Zuges verwiesen. Die Frau erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. An einem anderen Tag gibt es Kontrollen in Bussen, Bahnen, Bahnhöfen und an Haltestellen im Bereich der Polizeidirektion Göttingen: 61 Polizeibeamte sowie 26 Mitarbeiter der Kommunen und der Verkehrsbetriebe sind im Einsatz. Sie kontrollierten zwischen Bad Lauterberg bis Bad Pyrmont sowie zwischen Hann. Münden und Hoya und stellen 1.241 Verstöße gegen die Maskenpflicht fest. In zwei Fällen zeigen sich die Personen uneinsichtig, sodass Verfahren eingeleitet wurden.

Solo-Selbstständige wie Hochzeitsfotografen konnten vom Corona-Budget des Landkreises profitieren. Foto: Peter Sierigk / BZV

Eine Folge der Corona-Pandemie liest sich im nun veröffentlichten Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Göttingen: Der durch die Pandemie deutliche Anstieg im August gegenüber dem Vorjahresmonat schlug mit einem Plus von 3.110 Personen oder 23,9 Prozent zu Buche. Insbesondere stieg die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren an. Diese haben keine neue Beschäftigung gefunden oder noch keinen Ausbildungsplatz gesucht. Und auch die Zahl derjenigen, die an einer Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen, hat noch nicht wieder den Vor-Corona-Stand erreicht. „Aber ich bin optimistisch, dass die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen wieder sinken wird. Denn auf dem Ausbildungsmarkt geht noch was, und die Nachfrage der regionalen Unternehmen zieht wieder an“, sagt Klaus-Dieter Gläser, Chef der Agentur für Arbeit Göttingen.

15 Fußballer müssen zunächst in Quarantäne

Am ersten September-Wochenende entfällt das Fußballspiel zwischen der SG Bergdörfer und dem TSV Landolfshausen/Seulingen, weil es in den Reihen des TSV einen positiv auf Covid-19 getesteten Spieler gibt. Dieser war bei einem Training ein paar Tage zuvor mit dabei und hatte am Tag darauf vom einem Coronafall in seinem Freundeskreis erfahren. Daraufhin hat der Fußballer den Verein informiert und sich testen lassen – er ist infiziert. Insgesamt 15 Spieler müssen sich zunächst in Quarantäne begeben.

Währenddessen gibt es an zwei Schulen in Gieboldehausen Corona-Verdachtsfälle. Die Grundschule im Flecken Gieboldehausen wurde deswegen sogar geschlossen. Hier sollen nach Angaben von Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann Reihentests für alle Kinder und Beschäftigte angeordnet werden. Außerdem sollen zwei Klassen an der KGS getestet werden. Insgesamt würden die betroffenen 100 Personen informiert, dass sie zeitnah auf Covid-19 untersucht werden. Die Ergebnisse zeigen später aber, dass keiner der Getesteten infiziert ist.

Landkreis verteilt sein Corona-Budget

Die Bilanz des Corona-Budgets wird im Sozialausschuss des Kreistages vorgestellt: Zwischen 10. Juli und 29. August wurden 63 Förderanträge eingereicht, wovon 42 bewilligt wurden. Unter den Antragstellern waren etwa zur Hälfte Solo-Selbstständige (31) und gemeinnützige Vereine, bewilligt wurden aber etwas mehr Anträge von Vereinen (24) als von Einzelpersonen (18). Der Göttinger Kreistag hatte Anfang Juli das Förderprogramm beschlossen, um Solo-Selbstständige, wie etwa Künstler, und gemeinnützige Organisationen wie Musik- oder Sportvereine in der Corona-Krise zu unterstützen. Sie konnten auf Antrag bis zu 2.000 Euro erhalten, um Einnahmeverluste, die seit März durch die Beschränkungen des öffentlichen Lebens entstanden sind, zu einem Teil zu ersetzen. Das Gesamtvolumen des Budgets betrug 80.000 Euro.

Die an Covid-19-Infizierten im Altenpflegeheim St. Martini in Duderstadt wurden umgehend isoliert. Für die gesamte Pflegeeinrichtung gilt ein absolutes Besuchsverbot. Foto: St. Martini / Unternehmen

Sechs Bewohner und fünf Mitarbeiter des Seniorenpflegeheimes St. Martini in Duderstadt wurden positiv auf Corona getestet. Für die gesamte Pflegeeinrichtung gilt ein absolutes Besuchsverbot. Alle 66 Bewohner müssen vorerst in ihren Zimmern bleiben. Sämtliche Bewohner und alle 55 Pflegekräfte wurden getestet, nachdem es bei drei Bewohnern einen positiven Befund gab. Die an Covid-19-Infizierten weisen kein akutes Krankheitsbild auf.

Die Corona-Pandemie lässt sich nur mit einem Bündel konzertierter Maßnahmen eindämmen. Das ist ein Ergebnis von Modellrechnungen, die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation Göttingen und der Universität Göttingen veröffentlicht haben. Die Erkenntnis der Forscher: Die Gesundheitsämter können die Ausbreitung des Corona-Virus durch Testen, Kontaktverfolgung und Isolieren deutlich einschränken. Das alleine reiche jedoch nicht aus, um eine zweite Welle der Epidemie zu verhindern. Wie effektiv die Gesundheitsämter die Reproduktionszahl von Covid-19 in der Praxis senken können, liegt auch an der Belastungsgrenze der Ämter. Und diese hängt von der Kooperationsbereitschaft der Menschen ab.

Und wieder gibt es Corona-Alarm an Schulen: An der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen (IGS Geismar) und an der Duderstädter Berufsschule gibt es Fälle einer Infektion. An der BBS in Duderstadt wurde eine Person positiv getestet, elf Schüler und zwei Lehrer müssen in häusliche Quarantäne. Der Schulbetrieb ist aber nicht betroffen, weil sich der Kreis der Betroffenen klar eingrenzen lässt. Auch an der IGS Geismar gibt es einen Positivfall.

Der Dehoga fordert, Heizpilze im Herbst und Winter zuzulassen, um den Gastronomen zu helfen. Foto: Daniel Karmann / dpa

Kein Heizpilzverbot in Osterode

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen (Dehoga) fordert, landesweit Heizpilze im Herbst und Winter zuzulassen, um den Gastronomen die durch das Corona-Virus erschwerte Saison zu retten. Heizpilze und Wärmestrahler gelten jedoch als klima-unfreundlich. In Osterode sei keine niedersachsenweite Regelung über ein Heizpilzverbot bekannt und somit auch bisher keine entsprechende Regelung in der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt vorhanden, teilte Uwe Breyer von der Stadt Osterode mit. Dementsprechend wird auch das Bistro Hölmen in der Scheerenberger Straße für die anstehende Herbst- und Wintersaison zwei Heizpilze für den Außenbereich aufstellen und zusätzlich noch Decken zur Verfügung stellen. Auch in Bad Lauterberg ist nach dem dort geltenden Ortsrecht die Nutzung von Heizpilzen nicht untersagt. Diese Regelung kommt beispielsweise dem Bistro Back’s in der Wissmannstraße zugute. Dort gibt es Heizpilze, die für den Außenbereich verwendet werden könnten.

Ende September gibt es einen Corona-Erkrankten in Bad Lauterberg, das ist der einzige aktuelle Fall im Altkreis Osterode. Die Zahl der positiv getesteten Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen liegt bei 18. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen mit dem Corona-Virus liegt bei 1.483; davon sind 576 in der Stadt Göttingen gemeldet, 907 im weiteren Kreisgebiet. 1.383 Personen gelten als genesen, 82 sind in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben. Die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt für den Landkreis Göttingen bei 3,66.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort