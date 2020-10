Osterode. Beim Thema Kleinpflaster für den Kornmarkt entwickelten sich kontroverse Meinungen. Nun wurden am Johannistor „Probepflasterungen“ gelegt.

Wie soll der Kornmarkt in Osterode künftig aussehen? Vergangene Woche wurden am Johannistor Pflasterarbeiten erledigt, genauer gesagt, Probepflasterungen, wie sie für den Kornmarkt bei seiner Neugestaltung in Frage kommen könnten.

Im Hinblick auf das für die Platzmitte geplante Kleinpflaster hatte sich ein kontroverses Meinungsbild herausgebildet. Insbesondere die Befahrbarkeit mit Rollatoren und Kinderwagen sowie eine gute Begehbarkeit für in ihrer Mobilität beschränkte Menschen sind den Bürgerinnen und Bürgern wichtig. Neugestaltung des Kornmarkts Osterode Mit diesem Entwurf hatte das Planungsbüro Trüper, Gondesen und Partner (TGP) aus Lübeck den Wettbewerb gewonnen. Foto: DSK GmbH / Stadt Mit dem im Jahr 2019 ausgelobten freiraumplanerischen „Realisierungswettbewerb Kornmarkt 2020“, konnten drei Preissieger ermittelt werden. Der Gewinner, das Planungsbüro Trüper, Gondesen und Partner (TGP) aus Lübeck, planen in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Osterode die Neugestaltung des Kornmarktes. mp