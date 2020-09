Straßensperrungen in Osterode: Bauarbeiten starten

Zusammenhängend mit weiteren Sperrungen im Verlauf der Krebecker Landstraße und der L523 Osterode/Schwiegershausen, bittet die Stadt um das Verständnis der Betroffenen.

Sperrungen im Einzelnen

Die Sperrungen im Einzelnen: Die Krebecker Landstraße wird in der Zeit vom 30. September bis Mitte/Ende November im Bereich des Ortseingangs Osterode voll gesperrt. Von Schwiegershausen kommend werden die Arbeiten des letzten Bauabschnitts hinter dem Igelweg beginnend bis zum Falkenweg erfolgen. Eine Umleitung über Dorste ist ausgeschildert. Grund der Vollsperrung ist die Erneuerung der Trinkwasser- und Gasleitungen im dortigen Straßenverlauf. Aufgrund besonderer Anforderungen ist eine Vollsperrung dort laut Verwaltung unumgänglich.

Halbseitige Sperrung auch in Beierfelde: Bedingt durch Flurbereinigungsarbeiten wird die L523 in der Zeit vom 1. bis zum 16. Oktober halbseitig für den Straßenverkehr im Bereich der Siedlungsdurchfahrt gesperrt. Zur Erneuerung des Brückengeländers wird der Radweg im Bereich der Brücke über den Hackenbach und die L523 in Höhe der Rötzelkurve halbseitig vom 5. bis 23. Oktober für den Straßenverkehr gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Fällen durch eine Ampelanlage geregelt.