Bruns und Wedemeyer zusammen seit 50 Jahren im Dienst

Gleich zwei langjährige Mitarbeiterinnen wurden jetzt jeweils für ihre 25-jährige Tätigkeit beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Osterode geehrt. Regionalgeschäftsführer Dr. Volker Bullwinkel und Betriebsrätin Kerstin Püllmann überreichten den beiden Geehrten jetzt im Rahmen einer kleinen Feierstunde das silberne Ehrenabzeichen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Niedersachsen, verbunden mit einer schriftlichen Würdigung ihrer langjährigen Verdienste durch den Landesvorstand in Form einer Urkunde.

Pflegedienstleitung Regina Wedemeyer trat am 1. April 1995 als Krankenschwester in der örtlichen Sozialstation an. Bereits im Jahr 1998 übernahm sie dann die stellvertretende Leitung des Dienstes, bevor sie im Jahr 2001 in die Position der verantwortlichen Pflegefachkraft aufrückte. Bärbel Bruns, stellvertretende Pflegedienstleitung begann ihre Tätigkeit als Krankenschwester am 1. Juni 1995 in der Sozialstation des Kreisverbandes. Seit 2001 ist sie in ihrer jetzigen Position. Bärbel Bruns leitet zudem auch seit 2003 das Projekt „Hilfen bei Demenz“ (Hilde) des Kreisverbandes.

Lehrgänge und Fortbildungen

Die beiden Leitungskräfte haben im Laufe ihres beruflichen Werdegangs zahlreiche Lehrgänge und Fortbildungen besucht und ihr Wissen an die Kollegen weiter gegeben.

„Es ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Beschäftigte und insbesondere Führungskräfte einem Unternehmen so viele Jahre lang die Treue halten. Darauf können wir als Paritätischer Wohlfahrtsverband sehr stolz sein. Danke für Ihr unermüdliches Engagement und Ihren Einsatz zum Wohle hilfebedürftiger Menschen im Altkreis Osterode“, so Regionalgeschäftsführer Dr. Volker Bullwinkel im Rahmen der Ehrung.