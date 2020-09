Ortsrat Lasfelde auf Tour

Der Gipsabbau und Lasfelde, Petershütte und Katzenstein haben eine lange Tradition. Dazu gehört auch der Informationsaustausch. Deshalb besichtigten Ortsbürgermeister Kohlstedt, Ortsratsmitglieder, Bürgermeister Jens Augat und der erste Stadtrat Christiansen das Werk Hilliges. In zwei Gruppen aufgeteilt, um den Abstandsvorschriften gerecht zu werden, erklärten Geschäftsführer Rüdiger Bartz sowie Werksleiter Andreas Feist den Besuchern die Arbeitsabläufe. Ebenfalls mit dabei war Herr Bremer, Geschäftsführer der Firma VG Orth. Im Anschluss an den Rundgang wurden die Fragen der Ortsratsmitglieder und der Stadtverwaltung beantwortet. Insbesondere stand die Erweiterung der Abbauflächen im Vordergrund. Befürchtungen hinsichtlich eines zunehmenden Schwerlastverkehrs wurden ebenso wie Renaturierungs- und Ausgleichsmaßnahmen thematisiert. „Um als Firma am Markt bestehen zu können, sind nicht nur jährliche Investitionen von ca. 1 Mio. Euro notwendig, sondern auch neue Abbaugebiete für die Zukunft,“ erklärte Geschäftsführer Rüdiger Bartz.