Osterode. Barbara Otte-Kinast informierte sich über die schlimme Situation in den Wäldern. Anschließend wurden diese besichtigt.

Viel Zeit nahm sich die Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Barbara Otte-Kinast bei ihrem Besuch am Donnerstag in Osterode, wo sie von Bürgermeister Jens Augat empfangen wurde. Im Ratssaal trug sie sich in das Goldene Buch ein.

Thema war die schlimme Situation in den Wäldern, über die Stadtförster Rudolf Buff aus Osterode und Ulrich Bosse aus Bad Sachsa informierten. Es schloss sich ein Waldbesuch an.