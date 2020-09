Corona am 4. September: Weitere Neuerkrankung in Herzberg

Im Landkreis Göttingen sind am Freitag 24 Personen akut an Covid-19 erkrankt (Dienstag: 25). Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen mit dem Coronavirus liegt bei 1.430; davon sind 559 in der Stadt Göttingen gemeldet, 871 im Kreisgebiet. Das meldet die Verwaltung.

Demnach gelten 1.324 Personen als genesen, 82 sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. Die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt für den Landkreis derzeit bei 7,02 (Dienstag: 6,71).

Bei den Infektionen insgesamt übersteigt die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen erstmals die der über 60-Jährigen mit einem Fall, berichtet die Stadt Göttingen außerdem in ihrem Blog.

Corona-Zahlen aus den Orten im Altkreis Osterode

Die Fallzahlen im Altkreis Osterode: Gemeinde Bad Grund 45 Infizierte/0 Erkrankte, Stadt Bad Lauterberg 88/0, Stadt Bad Sachsa 81/0, Samtgemeinde Hattorf 44/0, Stadt Herzberg 210/2 (+1), Stadt Osterode 103/0 (-1) sowie Gemeinde Walkenried 4/0. rtl

