Desinfektionsmittel für die Wehrleute

Robin Schlenczek aus Förste und Geschäftsführer des Dr. Taffi-Kosmetik-Vertriebs Deutschland und Österreich, spendierte der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr Desinfektionsgel für die Hände. „Genau das ist doch gerade in der Corona-Zeit sehr wichtig“, so Robin Schlenczek. Besonders stolz sei er, dass dieses Gel auch bei häufiger Anwendung die Haut nicht so reizt, wie manches andere Desinfektionsmittel. Ortsbrandmeister Stefan Gerke freute sich natürlich über die Spende. Die helfe gerade aktuell sehr. Auch beim Dienstbetrieb. „Eigens dafür war ein Hygienekonzept erforderlich, welches auch Desinfektion vorschreibt“, so Stefan Gerke.

