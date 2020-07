Roy Kühne möchte erneut für den Deutschen Bundestag kandidieren

Dr. Roy Kühne (CDU) 2014 in Osterode.

Osterode. „Ich möchte noch deutlicher meinen Wahlkreis in Berlin vertreten, mich für die Belange der Menschen in der Region einsetzen“, sagt Kühne.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Roy Kühne möchte für eine weitere Wahlperiode im Deutschen Bundestag kandidieren. Das hat Kühne jetzt nach Gesprächen mit den Verantwortlichen im Wahlkreis 52, Goslar-Northeim-Osterode, bekannt gegeben.

„Ich bedanke mich bei beiden Kreisvorsitzenden der jeweiligen Kreisverbände Northeim und Goslar, Kerstin Lorentsen und Ralph Bogisch, und den Verbänden im Altkreis Osterode. Ich habe beiden Vorsitzenden und den Verantwortlichen in Osterode in persönlichen Gesprächen erläutert und erklärt, dass ich gerne nochmal als Kandidat für die CDU im Wahlkreis 52 antreten möchte“, sagt Kühne. Der Grund für seine Motivation seien die Menschen in der Region.

„Ich möchte ganz klar noch deutlicher meinen Wahlkreis in Berlin vertreten, mich für die Belange der Menschen in der Region einsetzen“, erklärt der Bundestagsabgeordnete.

Das Motto lautet: „Machen!“

Weiterhin habe ich gesundheitspolitische Themen, welche mir sehr am Herzen liegen. Das ist beispielsweise eine gute Gesundheitsversorgung, die nicht vom ,Geldbeutel’ abhängig sein darf. Die Krankenkassen sind für die Beitragszahler da und nicht umgekehrt“, macht Kühne deutlich. „Viel zu oft scheitern Projekte an viel zu langen, nicht zielführenden Diskussionen. Deshalb ist mein Motto ganz klar: Machen!“, betont Roy Kühne.

Die Nominierung liegt jetzt in den Händen der Kreisverbände. „Ich habe hiermit meinen Hut in den Ring geworfen“, so Kühne abschließend.