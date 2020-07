21.000 Euro Schaden nach Wildunfall an der B243

Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro und ein totes Wildschwein sind die Folgen eines Wildunfalles, der sich am Freitagabend gegen 22.20 Uhr auf der B243 bei Osterode ereignete. Die Insassen des betroffenen Pkw blieben unverletzt. Das meldet die Polizei in einer Mitteilung. Demnach war der Pkw-Fahrer in Richtung Herzberg unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte – es kam zum Zusammenstoß, so dass die Airbags auslösten. Der Wagen kam etwa 300 Meter nach dem Aufprallort in der Böschung zum Stehen. Die Gesamtschadenshöhe errechnet sich aus den Schäden an Pkw, Leitpfosten und Böschungsbewuchs.

Die Sicherungs-, Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten bis etwa 23.40 Uhr an.

Neben den Funkstreifenwagen der Polizei aus Osterode und Herzberg waren vorsorglich zwei Rettungswagen sowie sechs Fahrzeuge der Feuerwehr Osterode und die zuständige Straßenmeisterei Herzberg mit entsprechendem Gerät an der Unfallstelle eingesetzt.