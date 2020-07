Bock legt am Sonntag den Verkehr auf der B243 lahm

Osterode. Gleich mehrmals ist am Sonntag ein Kamerunschafsbock von zu Hause ausgebüxt – seine Reise verschlug ihn allerdings an die Bundesstraße.

Einen sonderbaren Einsatz vermeldete die Polizei für die Vormittagsstunden am Sonntag, 19. Juli: Ein Kamerunschafsbock war von zu Hause ausgebüxt und unternahm einen Ausflug an die B243, Abfahrt Teichhütte – und das gleich mehrmals am Tag. „Die Polizei wurde von den Verkehrsteilnehmern über die Reiselust des Bockes informiert“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Zwischenzeitlich hätten beherzte Verkehrsteilnehmer angehalten und versucht, das Tier einzufangen – was aber trotz des Einsatzes einer Hundeleine nicht gelang.

„Mittlerweile stand der Verkehr in beide Richtungen still“, erklärt die Polizei die Situation an der Bundesstraße weiter. Gemeinsam mit einem ortsansässigen Bauern konnte die Polizei den Bock einfangen und in Sicherheit bringen, bis er von seiner Halterin abgeholt werden konnte. „Das war richtige Teamarbeit“, resümiert die Polizei.