Heute beginnen die Sommerferien – der ADAC rechnet mit Staus

Osterode. Am Donnerstag beginnen in Niedersachsen die Schulferien. Was Schüler freuen mag, beschert so manchem Autofahrer graue Haare. Wichtige Reisetipps.

Am heutigen Donnerstag beginnen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen die sechswöchigen Sommerferien. Doch was Schülerinnen und Schüler freuen mag, beschert so manchem Autofahrer graue Haare.

Der ADAC rechnet schon am nächsten Wochenende mit ersten urlaubsbedingten Staus im Norden. Denn auch wenn wegen der Corona-Pandemie alles anders sei als sonst, sei Sommerurlaub möglich – und das Auto das bevorzugte Reisemittel. dpa

Tipps für die Fahrt in den Sommerurlaub: Gute Vorbereitung

Die diesjährigen Sommerferien beginnen. Wer sich gut vorbereitet, ist von Anfang an entspannt unterwegs. Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt hat die wichtigsten Tipps für Urlauber zusammengefasst.

Zur guten Vorbereitung gehört auch, dass man sich die geplante Route in Ruhe anschaut: Welche Baustellen gibt es auf der Strecke, und lohnen sich Ausweichrouten? Ausreichend Getränke und leichte Speisen gehören an Bord. Und regelmäßige Pausen mit Bewegung sind wichtig.

Urlaubsfahrt ist für Auto Schwerstarbeit

Für das Auto ist die Urlaubsreise Schwerstarbeit. Vor der Fahrt in den Urlaub sollte der Zustand der Batterie, der Reifendruck und der Ölstand überprüft werden. Besonders bei langen Strecken sollte man auch die Klimaanlage, die Bremsen und Wischerblätter checken.

Für Auslandsreisen empfiehlt sich die Grüne Versicherungskarte, die es bei den Versicherern gibt. Außerdem sollte der Pass noch einmal auf Gültigkeit überprüft werden. Wer eine Vignette oder Mautkarte benötigt, spart sich am Anreisetag einen Zwischenstopp, wenn er diese schon vorab besorgt. Häufig ist dies auch online möglich.

Die Urlaubsreise mit Kindern

Wer mit Kindern in den Urlaub fährt, muss genügend Pausen einplanen. Der ADAC empfiehlt, alle zwei Stunden und über die Mittagszeit länger zu rasten. An vielen größeren Autobahnraststätten gibt es Kinderspielplätze zum Austoben. Für gute Laune während der Fahrt sorgen Spiele – vom KennzeichenRaten bis hin zum Quartett. Eine gute Idee sind auch Hörbücher oder Filme. Es ist ratsam, bereits zu Hause ausreichend Verpflegung, insbesondere Zwischenmahlzeiten vorzubereiten. Sind Kleinkinder an Bord, sollte ein Erwachsener hinten sitzen, um die Kleinen zu versorgen.

Die Corona-Pandemie hat die diesjährige Urlaubsplanung durcheinandergebracht. Nicht nur innerhalb Deutschlands gibt es unterschiedliche Regeln, auch in Europa hat jedes Land seine eigenen Bestimmungen rund um Einreise, Maskenpflicht und Hygiene. Vor dem Urlaub sollte man daher prüfen, welche Beschränkungen es am Urlaubsort gibt. Weitere Infos unter: www.adac.de/reise-freizeit.