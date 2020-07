Parkrempler: Polizei Osterode sucht Zeugen

Osterode. An einem an der Sösepromenade geparkten Opel entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Zeugen zu einer Unfallflucht sucht die Polizei in Osterode. Am 6. Juli, zwischen 15 und 18 Uhr, hatte ein Mann seinen Opel Insignia am rechten Fahrbahnrand der Sösepromenade geparkt. Während seiner Abwesenheit beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 055225080 entgegen.