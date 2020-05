Osterode: Frau rettet sich mit Sprung vor Kollision mit Auto

Mit einem Sprung zur Seite rettete sich am Montag eine Frau davor, möglicherweise von einem Auto angefahren zu werden. Das meldet die Polizei in Osterode. Demnach befand sich die 61-Jährige gegen 17 Uhr in der Hellhofstraße, als plötzlich ein Pkw auf sie zugefahren kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sprang die Frau zur Seite in Richtung Hauswand. Ihren Angaben nach kam das Fahrzeug etwa 30 Zentimeter vor ihr zum Stehen. Ohne sich um die Frau zu kümmern, fuhr die 50-jährige Fahrerin anschließend weiter in Richtung Fußgängerzone.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich unter Telefon 05522/508-0 bei der Polizei in Osterode melden.