Corona vor Himmelfahrt: 1 Kranker mehr im Kreis Göttingen

Osterode. Die aktuellen Corona-Fallzahlen: 95 Menschen sind derzeit erkrankt, die Gesamtzahl liegt bei 835 Infektionen. So sieht es in den einzelnen Orten aus.

Aktuell sind 95 Personen im Landkreis Göttingen am Coronavirus erkrankt, 1 mehr als am Vortag. Das meldet die Verwaltung mit Stand vom Mittwoch. Die Gesamtzahl bestätigter Infizierter beträgt 835 (+2).

669 (+1) Personen sind wieder von der Infektion genesen. Es besteht unverändert ein Infektionsrisiko mit dem gefährlichen Virus: In Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 sind dem Gesundheitsamt Göttingen weiterhin 71 Todesfälle gemeldet.

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 3)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 4)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (83 / 9)

Stadt Bad Sachsa (76 / 4)

Flecken Bovenden (7 / 2)

Samtgemeinde Dransfeld (12 / 1)

Stadt Duderstadt (25 / 2)

Gemeinde Friedland (2 / 0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (20 / 5)

Gemeinde Gleichen (6 / 0)

Stadt Göttingen (173 / 26)

Stadt Hann. Münden (16 / 0)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 6)

Stadt Herzberg am Harz (207 / 16)

Stadt Osterode am Harz (94 / 15)

Samtgemeinde Radolfshausen (2 / 0)

Gemeinde Rosdorf (9 / 1)

Gemeinde Staufenberg (5 / 1)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

