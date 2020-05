Motorradtouren sind unter Auflagen möglich

In Zeiten der Corona-Pandemie wenden sich einige Leser an unsere Zeitung mit der Frage: „Dürfen Motorradfahrer in Gruppen während der Krise Ausfahrten unternehmen“? Der Grund: Sicherlich könnten Biker auf ihren Touren den Mindestabstand einhalten, auch in Pausen. Aber wie verhält es sich mit der Auflage, dass sich in der Öffentlichkeit nur Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen?

Dazu erklärt Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann: „Für Motorradfahrer gibt es keine gesonderten Vorgaben. Auch für sie gilt die Landesverordnung mit den drei wesentlichen Regeln: Körperliche Kontakte zu Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, sind auf ein Minimum zu beschränken; Kontakte in der Öffentlichkeit zu Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, sind nur erlaubt, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird; Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit sind auf zwei Personen bzw. auf Personen aus maximal zwei Haushalten begrenzt. Kurz: Gruppenbildung mit engen Kontakten zwischen Personen aus mehr als zwei Haushalten ist untersagt, unabhängig von Anlass und Personenzahl.“ Aber: Wenn der Mindestabstand verlässlich eingehalten und verantwortungsbewusst gehandelt wird, stehe einer Tour nichts entgegen, so Lottmann.