Dauerhuster und Schniefnasen, Durchfallpatienten, Fiebergeplagte und jetzt auch noch Corona: Eigentlich ist es kein Wunder, wenn Patienten befürchten, sich in Arztpraxen anzustecken, der Arzt als Virenschleuder ist gerade in Coronazeiten ein viel diskutiertes Thema.

„Die bestehende Coronapandemie hat zu einer starken Verunsicherung der Bevölkerung geführt. Die Empfehlungen zur Verringerung der sozialen Kontakte hatten auch einen deutlichen Rückgang von Arztkontakten zur Folge“, informiert ein Kreis von Medizinern und Verbandsvertretern um Allgemeinmediziner Dr. Thomas Carl Stiller (Hartmannbund). Im Verlauf der Corona-Erkrankungswelle habe man einen deutlichen Rückgang von Patientenkontakten mit akuten Krankheitsbildern zum Beispiel der Kardiologie (Herzinfarkte, akuter Brustschmerz) und Neurologie (Schlaganfälle) verzeichnen müssen und sehe sich nunmehr mit schweren Formen dieser Krankheitsbilder konfrontiert, da die Patienten derzeit tendenziell zu spät den Arzt aufsuchen.

Spezialsprechstunden und eigene Behandlungsräume

Die Sorge davor, sich beim Arztbesuch mit dem Coronavirus zu infizieren, wollen die Mediziner nehmen: „Die Praxen haben sich den besonderen hygienischen Anforderungen, die sich aus der Coronapandemie ergeben, mittlerweile umfassend angepasst“, erklären sie. Ärztevereinsvorsitzender und Kreisstellensprecher Dr. Manfred Eilts aus Osterode, der inzwischen unter Vollschutz arbeitet, bestätigt die Einschätzung. Spezialsprechstunden für Risikopatienten wurden eingerichtet, es gibt eigene Behandlungsräume, innerhalb der Praxen sind die individuellen Abläufe optimiert worden. „Jeder kann vor einem Arztbesuch telefonisch die genauen Bedingungen erfragen“, erklärt er. Auch die Versorgung mit Schutzmaterialien hat sich verbessert. Gleichwohl bestehe gerade bei der Beschaffung von Schutzanzügen noch Luft nach oben.

Die meisten Praxen bieten sogenannte Infektionssprechstunden im Anschluss an die normalen Sprechzeiten an. Durch diese Maßnahmen stellen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte und ihre Praxismitarbeiter sicher, dass keine Patienten aus Furcht vor einer Covid-19-Infektion den Praxisbesuch vermeiden müssen. „Es geht darum, Patienten zu schützen, aber auch uns selbst. Denn kein Mediziner will, dass seine Praxis wegen Quarantäne schließen muss.“

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Die Ärzte um Dr. Stille sind in Sorge, dass viele Kranke aus Angst vor Ansteckung Arztpraxen meiden und somit bedrohliche Erkrankungen verschleppen oder dass chronische Krankheiten sich deutlich verschlechtern. Dr. Stiller: „Es ist medizinisch wichtig, dass gerade die chronisch Kranken ihre regelmäßigen Kontrollen zeitnah wahrnehmen und so schwere Krankheitsverläufe abgewendet werden. „Verzichten Sie nicht auf das vertrauensvolle Gespräch mit Ihrem Hausarzt“, rät auch Dr. Manfred Eilts.