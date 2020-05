DRK freut sich über viele Spender

Die Besorgnis des ersten Vorsitzenden des DRK Osterode, Dr. Tobias Wittig, der auch Leiter der Blutspende in der Kernstadt ist, sollte letztendlich der wahren Freude weichen. Denn nach zwei Blutspendetagen in der Kurt-Schröder-Halle (BBS II) stand fest, dass 192 Frauen und Männer, unter ihnen auch 17 Erstspender und zahlreiche „Wiederholungstäter“, zusammen mehr als 90 Liter dieses Lebenssaftes gespendet hatten.

„Eine so hohe Beteiligung hatten wir seit mindestens 2016 nicht mehr. In den vergangenen Jahren haben wir uns schon gefreut, wenn wir 150 Spender begrüßen durften.“ .In der Halle hatte es auch trotz einiger Änderungen kein Gedränge gegeben, alle waren mit Verständnis, Geduld und guter Laune gekommen, um sich ohne in die Warteschlage einzureihen.

Fieber wurde gemessen

Als es galt, sich auf der Stirn Fieber messen zu lassen und eine Schutzmaske aufzusetzen, blieb die Stimmung ebenso locker, wie vor dem Betreten der Halle. Das sollte sich beim Ausfüllen des dreiseitigen Fragebogens und dem Gespräch mit dem Arzt sowie beim „Anzapfen“ absolut nicht ändern. Denn so nebenbei hatten alle mitbekommen, dass es noch weitere, sehr interessante Änderungen gegeben hatte.

Da aus Coronagründen das traditionelle Buffet nicht angerichtet werden durfte, lud ein Tisch zum Vorbeischauen ein, auf dem gut und bunt gefüllte Vesper-Päckchen darauf warteten, mitgenommen zu werden. Die Präsente, welche den treuen Spendern als kleines Dankeschön überreicht wurden, sorgten ebenfalls für Aufmerksamkeit. Ganz besonders taten dies die „Heldenpötte“, welche die Anstecknadeln abgelöst haben. Sie wurden und werden übrigens von den Künstlern LEA, Julia Engelmann oder Uli Stein gestaltet.

Auch wenn Dr. Wittig wegen „Covid-19“ nicht sein 19- köpfiges Team begrüßen konnte, lief alles reibungslos ab. Denn zum einen standen ihm Helferinnen und Helfer von der DRK-Bereitschaft zur Seite, zum anderen hatte der Blutspendedienst zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgebracht.

Dank an die Spender

Gebietsreferent Karsten Harmening, vom DRK-Blutspendedienst NSTOB aus Springe, hatte es sich nicht nehmen lassen, nach Osterode zu kommen und sowohl den DRKlern als auch den Spendern für deren Aktion zu danken. Er sparte ebenso wenig mit Worten der Anerkennung darüber, wie reibungslos alles ablief.

Auch der Leiter der Blutspende dankte allen Spendern, die an den beiden Tagen gekommen waren und sich in den Dienst der guten Sache gestellt hatten, und dem Helferteam für die Geduld und das Engagement rund um die Blutspende.

„Es war für uns der erste Termin, und wahrscheinlich nicht der letzte, Und Dr. Tobias Wittig war sich sicher, dass auch bei der nächsten Blutspende, die am 30. Juni und 1. Juli wieder in der Osteroder Kurt-Schröder-Halle geplant ist, alles gut laufen wird, auch wenn dann Corona vermutlich noch längst nicht vorbei ist.