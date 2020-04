76-jähriger Radfahrer stürzt mitten im Butterbergtunnel

Gestürzt ist ein 76-jähriger Fahrradfahrer im Butterbergtunnel in Osterode und hat sich dabei verletzt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemittelung.

Demnach radelte der Mann aus Clausthal-Zellerfeld am Dienstag, 28. April, gegen 11.30 Uhr auf der B241. Rechtswidrig fuhr er in den Butterbergtunnel, so die Polizei. In der Mitte des Tunnels stürzte er und verletzte sich dabei am Arm.

Während der Mann ärztlich versorgt wurde, musste der Tunnel kurzfristig voll gesperrt werden. Der Verletzte wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. POL