Corona-Chronik: Das war der März im Südharz

Niedersachsen meldet am Sonntag, 1. März, seinen ersten Infizierten: einen 68-Jährigen aus der Region Hannover. Eine Woche davor beschäftigt das Corona-Thema bereits den Südharz. So spielt ein Unbekannter mit der Angst der Menschen und verbreitet die Falschmeldung, es gebe in Bad Lauterberg einen Erkrankten. Keine Infizierten gibt es ebenso an der Technischen Universität Clausthal, an der 450 Chinesen studieren. Denjenigen, die vor...