Blutspende in Lasfelde: Freude über viele geduldige Spender

Bei einer Spende in Sachsen-Anhalt. Das DRK bittet um Blutspenden. Die Angst vor dem Coronavirus hat in vielen Bundesländern auch Auswirkungen auf die Blutspendebereitschaft. Die Zahl der Blutspender sei nach DRK-Angaben zuletzt zurückgegangen.

Die Vorsitzende des DRK Ortsvereins LaPeKa, Ingeborg Rettke und ihr Team luden kürzlich nicht nur zur ersten Blutspende in diesem Jahr ein, sondern auch zu einer der wichtigsten in dieser besonderen Zeit.

Die Organisation und Durchführung einer Blutspende wurde im DRK Ortsverein LaPeKa schon sehr oft gemacht und ist daher nichts Neues. Eine Blutspende in diesen „Corona-beherrschenden Zeiten“ zu organisieren und durchzuführen war jedoch eine Herausforderung. Hier dankte die Vorsitzende der Stadt Osterode, die trotz der derzeitigen Lage eine Raumnutzung möglich gemacht hat. Was dann tatsächlich am Termin der Blutspende in den Sporthallen der Grundschule Lasfelde geschah, hat das Team des DRK Ortsvereins LaPeKa für kurze Zeit im positivsten Sinne sprachlos gemacht.

Die erschienen Blutspender bewiesen ein sehr hohes Maß an Geduld, bei schönstem Sonnenschein standen sie unter Einhaltung des Sicherheitsabstands teilweise bis zu zwei Stunden an, um ihren „Lebenssaft“ zu spenden. Den insgesamt 91 Blutspendern, von denen 17 Erstspender waren, dankte Ingeborg Rettke auch im Namen ihres Teams für die Blutspende, die Geduld und dem freundlichen Umgang mit- und untereinander.

Bei diesem Blutspendetermin wurde, anders als sonst üblich kein Imbiss gereicht, sondern Kaffee und Kuchen in kleinem Maße um die Sicherheitsbestimmungen so gut es geht einzuhalten. Jeder Spender bekam jedoch ein Lunchpaket und die gewohnte Schokolade überreicht. Üblich ist es im DRK Ortsverein LaPeKa dass jeder Erstspender ein kleines Extra-Präsent bekommt. Von der Anzahl der Spendewilligen völlig überrascht, ist das dem Team des DRK leider untergegangen und Ingeborg Rettke bittet daher die Erstspender, dass sie sich am nächsten Blutspendetermin des DRK Ortsvereins LaPeKa am 10. Juni das „Erstspender-Präsent“ abholen. Noch während Ingeborg Rettke am Folgetag die überwältigenden Geschehnisse verarbeitete, erhielt sie einen Anruf eines Spenders vom Vortag. Dieser bedankte sich ausdrücklich für die hervorragende Organisation des Blutspendetermins und bat die Vorsitzende des DRK OV LaPeKa diese Dankesworte an alle weiterzuleiten die hier beteiligt gewesen sind. Sicherheit und Gesundheit steht in der jetzigen Zeit mehr im Fokus als je zuvor. „Es ist jetzt besonders wichtig, dass alle Spender zu den kommenden Blutspendeterminen gehen“, ruft die Vorsitzende zur regen Beteiligung auf.