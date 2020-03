Service-Center des Harz Kurier in Osterode ab sofort geschlossen

Wegen der Corona-Krise wird auf Grundlage des Erlasses der Landesregierung auch das Service-Center der Harz Kurier Verlag GmbH in Osterode ab sofort für den öffentlichen Kundenverkehr bis auf weiteres geschlossen. Das Service-Center ist insbesondere für Bestattungsunternehmen wie gewohnt telefonisch und per E-Mail erreichbar, in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr.