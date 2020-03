BBS-Schüler aus Osterode stellen Angebote in Braunschweig vor

Osterode. Beim „B one event line“-Unternehmen der BBS-Schüler aus Osterode geht es darum, Sport- und Kulturevents an der Schule durchzuführen.

Mehr als 30 Schülerfirmen aus ganz Niedersachsen präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen auf der dritten regionalen Schülerfirmenmesse in den Schloss-Arkaden Braunschweig, darunter auch die Unternehmung „B_one event line NaSchG“ der BBS I in Osterode.

Die Schülerfirmen nutzten die Gelegenheit, rund 15.000 Besuchern unter anderem aus Schule, Wirtschaft und Verwaltung ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.

Das von den Schülerinnen und Schülern der BBS I Osterode geleitete Unternehmen „B_one event line NaSchG“ stellte sich ebenfalls auf der dritten regionalen Messe aus. Handwerkliche Angebote wie Seedbombs, Honig, Taschen aus Altkleidern, aber auch Dienstleistungen wie eine Ebay-Agentur, ein Printstore oder ein Catering Service wurden durch die verschiedenen Schülergesellschaften vorgestellt.

Die „B_one event line“ der BBS I Osterode präsentierte ihr Unternehmenskonzept „Sport- & Kultur-Events, an der Schule durchzuführen“ mit kreativen Plakaten, eigens kreierten Flyern und selbst erstellten Videos von bereits durchgeführten Veranstaltungen.

Ökologisch und sozialverträglich wirtschaften

Darüber hinaus wurden die Besucher mit kleinen Geschenken des Kooperationspartners „Volksbank im Harz eG“ an den Stand der Osteroder gelockt. Mit Expertenwissen steht die Volksbank den Schülerinnen und Schülern im normalen Geschäftsbetrieb zur Seite. Die Klasse der Einjährigen Berufsfachschule – Wirtschaft – mit dem Schwerpunkt Bürodienstleistungen arbeitet während des gesamten Schuljahres in einem in den Unterricht integrierten Schülerunternehmen. „Ziel ist, die Jugendlichen, orientiert an wirklichkeitsgetreuen Handlungen, fachliche Inhalte erleben und lernen zu lassen“, erklärt die Schule.

Wichtig bei ihrer Arbeit seien den Schülerinnen und Schülern vor allem die drei Aspekte der Nachhaltigkeit: ökologisch, ökonomisch und sozialverträglich soll lebensnah und realistisch gehandelt werden. Schülerinnen und Schüler, deren Interesse an der Berufsfachschule – Wirtschaf t – mit den Ausrichtungen Bürodienstleistungen, Handel oder Einzelhandel geweckt wurde, können sich auch jetzt noch für die freien Plätze an den BBS I Osterode bewerben. Neben dieser klaren Orientierung in Richtung Berufsausbildung gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, nach dem Besuch der Berufsfachschule, eine weiterführende Schulform, beispielsweise das Berufliche Gymnasium oder die Fachoberschule zu besuchen.