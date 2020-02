Nabu Osterode lädt zum Filmabend über die kroatische Natur

Osterode. Natur- und Dokumentarfilmer Werner Rohlmann präsentiert sein neuestes Werk am 5. März um 19.30 Uhr in der Stadthalle Osterode.

Am Donnerstag, 5. März, lädt der Nabu Osterode um 19.30 Uhr in die Stadthalle Osterode zum Filmabend mit Werner Rohlmann. Der Natur- und Dokumentarfilmer präsentiert seinen neuesten Film und zeigt unberührte, verborgene Landstriche, faszinierende Wildnis und das mitten in Europa.

In Kroatien findet der Autor nicht nur unberührte Natur, Kroatien bietet auch kulturhistorisch wahre Schätze. Publikumsmagnet seit Römerzeiten ist das Amphitheater in Pula. Die Paklenica-Schlucht schneidet sich tief in das Velebitmassiv. Viele Wanderer und Kletterer sind unterwegs. Es geht auf der Magistrale weiter nach Split und die Insel Pag, eine Karstlandschaft von rauer Schönheit. Wenn an den Berghängen Lavendel, Salbei und andere Pflanzen erblühen, entsteht ein Schlaraffenland für Insekten. Von diesem Insektenreichtum profitieren auch die farbenprächtigsten Vögel Europas, die Bienenfresser. Ston besitzt die zweitgrößte erhaltene Wehrmauer der Welt. Vor der Dorfkirche Čilipi führt sonntags nach der Heiligen Messe die Musikgruppe Klapa Čilipi die wunderschönen dalmatinischen Gesänge auf.

Über die Franjo Tudjman-Brücke erreich man Dubrovnik, die Perle der Adria. Kurz hinter Skradin eröffnen die Tore des Nationalparks Krka den Blick in eine einmalige, paradiesische Flusslandschaft. Ein Naturwunder der besonderen Art: die Plitvicer Seen. Die Ursprünglichkeit der Plitvicer Seen, der umliegenden Wälder und Bergketten hat Braunbären und Wölfen das Überleben gesichert. Sonnenhungrige Badetouristen genießen oft nur die Adria, entdecken aber nicht die wahren Schätze Kroatiens.

Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei, Karten an der Abendkasse kosten 10 Euro, ermäßigt 9 Euro.