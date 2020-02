Kfz-Zulassungsstelle Osterode nach Einbruch geschlossen

Osterode. Nach einem Einbruch bleibt die Kfz-Zulassungsstelle in Osterode am Freitag und Samstag geschlossen. Die polizeilichen Untersuchungen dauern an.

Die Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Göttingen am Standort Osterode bleibt am Freitag, 21. Februar, geschlossen. Auch am Samstag, 22. Februar, ist eine Öffnung für den Publikumsverkehr nicht möglich. Darüber informiert der Sprecher der Landkreisverwaltung, Ulrich Lottmann. Grund ist ein Einbruch in die Räumlichkeiten der Zulassungsstelle in der Bergstraße. Die polizeilichen Untersuchungen dauern an.

Personen, die ein dringendes Anliegen haben, können am Freitag in eiligen Fällen noch die Kfz-Zulassungsstellen an den Standorten Göttingen im Kreishaus, Reinhäuser Landstraße 4, in Duderstadt in der Bostalstraße 9 oder in Hann. Münden in der Adalbert-Stifter-Straße 27 nutzen. Die Zulassungsstellen sind noch bis 12 Uhr geöffnet. Ab kommenden Montag steht die Kfz-Zulassungsstelle in Osterode zur gewohnten Zeit, ab 8 Uhr, wieder zur Verfügung.