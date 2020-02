Osterode: Sanierte Sporthalle wird eingeweiht

Es war ein feierlicher Anlass, zu dem man sich am Freitagmittag in der MTV-Halle an der Bleichestelle traf. Eingeweiht wurde die Sporthalle nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, die im Sommer 2017 begonnen hatten. MTV-Vorsitzender Frank Vaquero und sein Vorgänger Dr. Armin Görs bedanken sich bei...