F-Jugend VfR Dostluk Osterode auf Familienausflug

Nach Wochen mit viel Training und Turnieren war es an der Zeit, auch mal einen Gemeinschaftsausflug für den Teamgeist zu unternehmen. Ziel war der Känguroom-Jump- und Funpark in Bad Harzburg. Dort gab es reichlich Möglichkeiten zum Abtoben ganz nach den Bedürfnissen der Kinder. Bei einer Würfelaktion haben sich die Kinder obendrein mit kleinen Geschenken belohnen können. Jetzt geht es gestärkt in die Vorbereitungen in die Rückrunde.

