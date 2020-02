Pkw-Spiegel stoßen gegeneinander

Bereits am 3. Februar gegen 15.30 Uhr ereignete sich in Osterode in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer parkte sein Fahrzeug am rechten Straßenrand (in Höhe der Apotheke) in Fahrtrichtung Dörgestraße und befand sich im Pkw. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Dörgestraße. Beide Fahrzeuge berührten sich, so dass die jeweiligen Außenspiegel beschädigt wurden. Da die Unfallursache noch nicht genau geklärt werden konnte, bittet die Polizei Osterode Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.

