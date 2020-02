Kommunen sind im Dauerkampf gegen Ratten

Ratten am Wallgraben in Dransfeld. Wie kann das sein?, fragen Bürger. In der Gegend gibt‘s was zu futtern, antworten Fachleute – und dieser Nachschub sei nicht selten auf privatem Grund zu finden. Unter öffentlichem Druck will die Samtgemeinde demnächst Köder auslegen, um den Bestand zu dezimieren. Und mehr ist nicht drin, lautet das Fazit einer Umfrage in Verwaltungen des Landkreises Göttingen. Auch im Altkreis Osterode sind die Kommunen in der Verantwortung, die Nager zu bekämpfen – besonders in Orten, die Kurstatus haben.

Stefan Spieweck, Leiter des Ordnungsamtes in Bad Sachsa, sagt: „Kurorte müssen rattenfrei sein.“ Einmal im Jahr kontrolliere das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Außerdem ist beim Bauhof ein Desinfektor angestellt, ein geschulter Mitarbeiter, der einmal im Jahr Köder auslegt. Bürger, die Ratten auf ihrem Grundstück vermuten, können sich an die Stadt wenden. „Sie bekommen zwar noch Rattengifte in den Apotheken frei verkäuflich, aber die sind nicht so wirkungsvoll. Das ist wie mit den frei verkäuflichen Medikamenten“, so Spieweck. Der Mitarbeiter des Bauhofes kommt nach Terminabsprache zum Hausbesuch, legt Köder aus und kontrolliert, ob es sich um Ratten handelt. Stefan Spieweck: „Bad Sachsa ist wirklich rattenfrei.“

Aus der Osteroder Stadtverwaltung heißt es: „Der Baubetriebshof kann und darf nur Ratten in der Kanalisation bekämpfen. Dies wird nicht vorbeugend gemacht, sondern nur bei einem Befall.“ Ein erhöhtes Vorkommen von Ratten sei jedoch nicht zu beobachten. Ähnlich verhält es sich in Herzberg. Auch hier wird nur im Bedarfsfall ein Rattenbekämpfer beauftragt.

In Bad Lauterberg werden einmal jährlich in ausgewählten Schmutzwasserkanälen Köder ausgelegt. Michael Schmidt von der Stabstelle der Stadt sagt, dass besondere Vorsicht nicht erforderlich sei. Ratten sichte man in der Kneippstadt nur sehr selten. Ratten gibt es überall. Man könne, so sagt Thorsten Riechel aus dem Fachbereich Bürgerservice im Rathaus Walkenried, lediglich die Population vor Ort schwächen. Auch Zorge ist Kurort, das heißt, auch hier prüft das Landesamt regelmäßig. Nach den Überprüfungen gelte die gesamte Gemeinde Walkenried, so Riechel, praktisch als rattenfrei.

„Ratten sind intelligent, sie lernen schnell“

Probleme mit Ratten gibt es auch in der Samtgemeinde Hattorf nicht. Daher ist man hier nicht präventiv tätig. Das hat aber noch einen anderen Grund, wie Matthias Franziskowski aus der Hattorfer Verwaltung erklärt: „Ratten sind intelligent, sie lernen schnell. Sie merken sich, wenn ein anderes Tier von den Ködern krank wird.“ Deshalb werden auch die Köderstoffe regelmäßig gewechselt. In Hattorf wird man aktiv, sobald Bürger melden, Ratten gesehen zu haben. Da es viele Gewässer in der Samtgemeinde gibt, die Oder, die Sieber und kleinere Bachläufe, komme es vor, dass Ratten auftauchen, so Franziskowski. „Die Hauptursache für deren Verbreitung ist, das muss man auch sagen, eine unsachgemäße Kompostierung auf Privatgrundstücken.“

Wenn Ratten an der Oberfläche auftauchen, scheint der Skandal nicht weit zu sein. Doch die Nager seien Teil des Lebens in Kommunen, sagen Experten in Ämtern – und zwar überall in Deutschland. Solange sie unsichtbar sind, sind sie kein Thema. Sobald nicht, kriegen manche Bürger Gänsehaut, denn statistisch entfallen auf jeden etwa „vier, fünf Exemplare“, sagt Frank Widera, Leiter des Bauhofs in Duderstadt. „Nach meinem Kenntnisstand soll es etwa 360 Millionen Ratten in Deutschland geben“, sagt der 56-Jährige. „Das ist ein flächendeckendes Problem.“

Köderkisten bieten Sicherheit

In Duderstadt bietet Bauhofleiter Widera einen besonderen Service: „Wir haben Köderkisten, die wir als Leihgabe an besorgte Bürger abgeben, die sie auf ihren Grundstücken aufstellen können.“ Die Kiste sei innen mit „einer Art Labyrinth“ ausgestattet, sodass „Kinderhände nicht an die Köder kommen können“ – Katzen auch nicht. Die Köderkisten seien kostenlos. „Wenn die Eigentümer erfolgreich sind, profitieren wir alle davon.“ Apropos: Die Wirkstoffe in den Ködern seien so dosiert, dass „ein Hund oder eine Katze Wirkstoff in der Menge des eigenen Körpergewichts fressen müsste, um zu sterben“, so Widera. Eine „Sekundärvergiftung“ kenne er nicht – wenn eine Katze eine tote Ratte fresse, die zuvor Köder geschluckt habe, „könnte vielleicht Übelkeit auftreten, wenn überhaupt“.

In Hann. Münden würden falls notwendig beziehungsweise aus aktuellem Anlass Hauseigentümer durch einen Mitarbeiter des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung angeschrieben, der die Pflichten der Grundstückseigentümer zur Rattenbekämpfung erläutere. Die Eigentümer hätten „Sorge zu tragen, dass eine Wiederbesiedlung durch Ratten ausgeschlossen wird“. Bei der Bekämpfung dürfe „keine Gefahr für Menschen, Haustiere und Wildtiere ausgehen“. Und: „Der Außenbereich ist so zu gestalten, dass er keine Nahrungsgrundlagen für Ratten und Schädlinge aller Art bietet.“ Diese Hinweise basieren auf gesetzlichen Vorgaben, entsprechend sind sie in allen befragten Kommunen identisch. Julia Bytom von der Stadt Hann. Münden betont: „Die wichtigste Vorsorge ist die Müllvermeidung im öffentlichen Raum; dazu gehören besonders die ,Gelben Säcke‘, die neben dem Plastikmüll häufig Essensreste beinhalten, sowie grundsätzlich weggeworfene Essensreste auf Straßen und Plätzen.“

Diese Säcke würden zum Teil „entgegen der Vorschrift dauerhaft“ vor Häusern abgestellt. „Dieser Müll ist ein ,gefundenes Fressen‘ für jedes Tier. Das gilt auch für Abfälle auf den Komposthaufen oder wenn die Müllbehälter mit offenen Deckeln wegen Überfüllung abgestellt werden.“ Sie appelliert an die Bürger, „die Müllvermeidung und/oder die gesicherte Ablage zu gewährleisten“.

In Göttingen werden Ratten (und Ungeziefer) „ganzjährig zielgerichtet bekämpft“, so die Pressestelle im neuen Rathaus. „Im Rahmen der turnusmäßigen Kanalreinigung werden die Abwasserschächte auf Rattenbefall überprüft. Wird ein Rattenbefall festgestellt, erfolgt in dem Gebiet eine fachgerechte Bekämpfung.“ In „seltenen Fällen“ würden Bürger Ratten melden. „Auch diesen Hinweisen wird selbstverständlich sofort nachgegangen, und es werden gegebenenfalls Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet. Durch die beschriebene Vorgehensweise ist Rattenbefall in Göttingen kein Problem.“ Je nach Nahrungsangebot werde es jedoch „immer wieder zu Rattenbefall kommen“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung, „sodass es eine ,Rattenfreiheit‘ eigentlich in keiner Stadt gibt“. Damit sich Ratten erst gar nicht vermehren, könnten alle Bürger „einen großen Beitrag leisten, indem Lebensmittelreste nicht über die Toilette entsorgt werden“.

Sonderfall Bad Grund: So werden Ratten in einem Kurort bekämpft

Die Gemeinde Bad Grund beauftragt jedes Jahr im Frühjahr einen professionellen Rattenbekämpfer. Dies ist notwendig für die staatliche Anerkennung als Kur- und Erholungsort.

Laut der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Kurorten ist einmal im Jahr nachzuweisen, dass der Ort von Schädlingen frei ist, berichtet Harald Dietzmann, Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, auf Nachfrage unserer Zeitung. Zu diesen Schädlingen zählen ebenfalls die Ratten.

Der Schädlingsbekämpfer weiß sowohl in welcher Menge als auch an welchen Stellen Rattenköder am besten eingesetzt werden sollten. Dadurch, dass dieser die Orte, an denen die Köder verteilt werden, genau kennt, lassen sich später auch Rückschlüsse ziehen, ob die Mittel gegen die Rattenbekämpfung gewirkt haben. Die Köder werden an bestimmten Orten in Schmutzwasserkanälen, also in Gullys, ausgelegt.

Rattenköder in einem Abfluss. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Wenn der Schädlingsbekämpfer vor Ort war und alle Köder verteilt hat, überprüft das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Fachbereich Schädlingsbekämpfung, ob der jeweilige Kurort frei von Schädlingen ist.

Verbraucherschutz prüft Erfüllung

Solange das Landesamt die Anforderungen an die Überprüfung nicht als gegeben ansieht, muss die Bekämpfung der Schädlinge weiter fortgesetzt werden. Diese Prüfung erfolgt in der Kanalisation sowie bei befallsgefährdeten Freilandstellen, etwa an Müll- und Containeranlagen, informiert das Verbraucherschutzamt auf seiner Internetseite. Für viele Bürger, die etwa regelmäßig mit ihrem Hund draußen unterwegs sind, oder andere Haustiere halten, die Freigang benötigen, stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, was getan wird, um sicherzustellen, dass nur Ratten an die Giftköder gehen und keine anderen Tiere.

„Die Rattenköder sind so konstruiert, dass nur Ratten heran kommen können“, erklärt Dietzmann. Sie seien speziell darauf abgestimmt, dass sie nur gegen Ratten eine Wirkung entfalten und aufgrund einer spezifisch abgestimmten Giftdosis größeren Tieren keinen Schaden zufügen können.