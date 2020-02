Minuspol beim Heroes-Vorentscheid in der Musa.

Göttingen. Die Osteroder Band „Minuspol“ gastiert am 8. Februar in der Kreisstadt. Auch andere Lokalmatadore treten dann im Exil auf.

Osteroder Band „Minuspol“ spielt in Göttingen

Die Osteroder Band „Minuspol“ gastiert am Samstag, 8. Februar, ab 20 Uhr im Exil in Göttingen. Einlass ist ab 19 Uhr.

Sie sind jung, sie sind wild, sie können jede Bühne rocken: Das haben Minuspol beim Bandwettbewerb Local Heroes bewiesen, wo sie sich bis ins Bundesfinale vorgekämpft und den Publikumspreis abgeräumt haben. Die große Stärke der Lokalmatadore ist ihre energiegeladene Bühnenshow. Zwischen Julian, Jeremias, Marc, Marco und Joschka stimmt die Chemie, alles ist authentisch, neu und voller Begeisterung für die Musik, die sich schnell auf ihre Zuhörer überträgt. Sie überzeugen mit ihren Texten.

Die Songs sind mitten aus dem Leben gegriffen, mal zum Abfeiern, mal hintergründig, vor allem aber immer eingängig und gut komponiert. Obwohl die Band noch relativ jung ist, haben ihre Mitglieder schon einige Erfahrung und spielten zum Teil schon vorher zusammen. So bringt jeder für sich musikalische Kreativität und individuellen Charakter mit ein.

Unterstützt werden sie dabei von den Göttingern „Sleeves“ und „Waves no shore“. Während Waves no shore eine Mischung aus Ambient, Indie und Post-Rock präsentiert, bringt Sleeves Indie-Pop mit einem Hauch New Yorker Post-Punk auf die Bühne.