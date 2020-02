Kaufland feiert 25 Jahre in Osterode – das erwartet Kunden

Osterode. Bis 12. Februar finden in der Filiale unterschiedliche Aktionen statt. Die Jubiläumstage beginnen bereits am Donnerstag.

Seit genau 25 Jahren gibt es Kaufland in Osterode. Das Unternehmen feiert dieses Jubiläum mit seinen Kunden.

Bis 12. Februar finden in der Filiale deshalb unterschiedlichste Aktionen statt. Die Jubiläumstage beginnen am heutigen Donnerstag, dem 6. Februar, mit einem Sektempfang und Rosen für die Kunden. Highlights der Jubiläumswoche sind das Gewinnspiel „Weckerklingeln“, Maskenbasteln für Kinder und verschiedene Verkostungsstände mit besonderen Köstlichkeiten. Die gute Harzer Hexe wird im Markt unterwegs sein und kleine Geschenke verteilen, und es wird einen Brezel-Spendenverkauf für einen gemeinnützigen Zweck geben. Am Samstag können Kunden ihre Tüten bei einer Tauschaktion gegen kostenfreie Mehrwegtaschen eintauschen. „Wir bedanken uns mit dieser Jubiläumsfeier bei unseren Kunden“, so Hausleiter Carsten Prause. Am Samstag fand auf dem Kaufland-Parkplatz ein Flohmarkt statt. Die Einnahmen aus der Standmiete gehen an einen guten Zweck.