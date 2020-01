Die Beamten des Polizeikommissariats Osterode kontrollierten am Dienstag zwischen 18 und 21.50 Uhr in Dorste die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Die Messstelle wurde an der Bundesstraße im dortigen 50 km/h-Bereich eingerichtet.

Insgesamt fünf Fahrer waren zu schnell unterwegs, meldet die Polizei. Das höchste gemessene Tempo lag bei 97 km/h, was für den Betroffenen ein Fahrverbot zur Folge hat.